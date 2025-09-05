

BLINK wurde vom Künstler Christos Tsintsaris gegründet, der auf einem Auge erblindet ist. Seit 2023 verzeichnet BLINK ein doppelt so hohes Wachstum. Der Kundenstamm besteht zu 25 % aus internationalen Kunden und das wachsende Ausbildungsprogramm zieht Talente aus ganz Europa an. Thessaloniki - BLINK Tattoo Studio macht Thessaloniki zu einem Hotspot für den rasant wachsenden europäischen "Tattootourismus"-Trend. Es verbindet modernes Design, strenge Hygiene und ein umfassendes Ausbildungsprogramm, das Kunden und Auszubildende aus ganz Europa und darüber hinaus anzieht. Seit der Eröffnung im Jahr 2023 konnte BLINK sein Wachstum verdoppeln. Heute stammen rund 25 % der Buchungen von internationalen Kunden. Die Nachfrage wird in diesem Jahr um voraussichtlich weitere 50 % steigen. Über 4500 Fünf-Sterne-Bewertungen auf Google Maps machen es zum meistbewerteten Tattoo-Studio in Griechenland und wahrscheinlich zu einem der am besten bewerteten in ganz Europa. BLINK zählt Besucher aus Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Skandinavien und immer mehr aus den USA zu seinen Kunden. BLINK, das von Christos Tsintsaris gegründet wurde, erzählt sowohl eine Geschichte des Handwerks als auch der Resilienz. Nachdem Tsintsaris 2019 auf einem Auge dauerhaft erblindete, richtete er sein Studio auf Präzision, Verhaltenheit und Narrativ aus - eine Philosophie, die sich in BLINKs Spezialisierungen widerspiegelt: feine Linien, Minimalismus und realistische Schwarz-Grau-Arbeiten. "Ich habe meine Perspektive nicht verloren, ich habe Fokus gewonnen", sagte Tsintsaris. "Tätowieren markiert Wendepunkte im Leben. BLINK ist da, um diese Momente mit Disziplin, Ethos und Kreativität zu würdigen." Künstler und Ausbilder arbeiten zusammen, um die Tradition fortzuführen Das BLINK Tattoo Studio ist ein mutiger Newcomer in der griechischen Body-Art-Szene und bietet neben Tattoos, Piercings und Schmuck auch eine professionelle Ausbildung für aufstrebende Künstler an. Das unverwechselbare gelbe Zwinker-Emoji des Studios ist zu einem Synonym für "anders sehen" geworden und wird von Fans sogar als Tattoo angefragt. Was als verspieltes Emblem begann, symbolisiert heute Resilienz und spiegelt die anhaltende Rolle des Tätowierens als Medium für persönliche Geschichten wider. BLINK ist zudem ein anerkanntes Ausbildungszentrum. Anhand von BLINK-Seminaren bilden Tsintsaris und sein Team aufstrebende Tätowierer, Piercing- und PMU-Künstler (Permanent Make-up) aus Griechenland, dem Balkan und darüber hinaus aus. Alle zwei Monate finden Gruppenkurse mit 30 Teilnehmern statt, die Theorie, Live-Demonstrationen und praktische Übungen vereinen. Private Schulungen sind das ganze Jahr über möglich. Alle Teilnehmer erhalten ein von Branchenpartnern in Griechenland und im Ausland anerkanntes Abschlusszertifikat. "Unsere Mission ist es nicht nur, das Handwerk zu lehren, sondern Künstler zu formen, die Disziplin, Ethik und Kreativität in jedes ihrer Werke einfließen lassen", sagt Tsintsaris. Dieses Engagement für den Wissensaustausch spiegelt die Ausbildungstraditionen wider, die Tätowiertechniken über Jahrhunderte hinweg aufrecht erhalten und weiterentwickelt haben, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Tattootourismus ist ein schnell wachsender Trend BLINKs Kundenstamm besteht zu rund 25 % aus internationalen Kunden. Der Ruf des Studios hat auch zu dem geführt, was Tsintsaris als "Tattootourismus" bezeichnet. Kunden reisen speziell für ein Tattoo nach Thessaloniki und machen oft einen Kurzurlaub daraus. Darüber hinaus ist die Piercing-Abteilung des Studios eine der am schnellsten wachsenden in Nordgriechenland und bekannt für tadellose Hygiene, hochwertige Materialien und eine große Schmuckauswahl. "Die Kunden lassen sich tätowieren oder piercen, genießen das Essen und die Kultur der Stadt und kehren mit etwas wirklich Einzigartigem zurück, das meist genauso viel oder weniger kostet als zu Hause", sagt er. BLINK begrüßt regelmäßig internationale Gastkünstler, organisiert Flash-Tattoo-Events und branchenspezifische Workshops und trägt so dazu bei, Thessaloniki als kreatives Zentrum für Körperkunst zu positionieren. Diese Offenheit für den Austausch spiegelt die lange Geschichte des Tätowierens als gemeinsame kulturelle Praxis wider, die zwischen Gemeinschaften weitergegeben und ständig neu interpretiert wird. Von symbolischen Hautmarkierungen bis hin zu modernen Fine-Line-Designs - Tätowieren war schon immer eine Möglichkeit, Geschichten auf dem Körper zu erzählen. Über BLINK Tattoo Studio BLINK Tattoo Studio ist ein in Thessaloniki ansässiges Zentrum für Tattoos, Piercings und professionelle Ausbildung. Gegründet von Christos Tsintsaris verbindet BLINK zeitgenössische Ästhetik mit strengen Standards und einem Ausbildungsethos, das die nächste Generation von Künstlern ausbildet. Das Studio begrüßt regelmäßig Gastkünstler, veranstaltet Flash-Events und Branchenworkshops und trägt so zu Thessalonikis Ruf als kreatives Zentrum für Körperkunst bei.

