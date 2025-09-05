Köln (ots) -Dyson präsentiert seinen neuesten Roboter, der mithilfe fortschrittlicher KI versteckte Flecken aufspürt, identifiziert und beseitigt.- Fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem: Dank KI-gestützter Objekterkennung und einer grünen, laserähnlichen Beleuchtung erkennt das System fast 200 Arten von Haushaltsverschmutzungen und Gegenständen.- Selbstreinigende Nasswalze: Ein Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem versorgt die integrierte Walze kontinuierlich mit frischem, erhitztem Wasser. Die Nasswalze reinigt sich mit jeder Umdrehung selbst, sodass jeder Bereich mit frischem Wasser gereinigt wird.- Sauber bis an den Rand: Die ausfahrbare Walze fährt bis zu um 40 Millimeter aus, um jede Kante zu erreichen.- Zyklonischer, beutelloser Behälter: Zehn leistungsstarke Dyson Root Cyclones entsorgen trockener Schmutz hygienisch.Dyson stellt heute den Dyson Spot+Scrub Ai vor - den ersten Roboterstaubsauger des Unternehmens, der sowohl für die Nass- als auch für die Trockenreinigung konzipiert ist. Das Produkt erkennt, reagiert, überprüft und reinigt mit einzigartiger Präzision, während es Hindernisse identifiziert und gezielt umgeht. Der Dyson Spot+Scrub Ai erleichtert die Reinigung erheblich, indem er KI-basierte Objekterkennung, intelligente Navigation und eine hygienisch selbstreinigende Nasswalze kombiniert - für eine intelligente Reinigung im gesamten Zuhause."Seit den 1990er-Jahren entwickeln Dysons interne Robotik-Teams eigene Roboterplattformen. Den ersten Roboter haben wir 2001 vorgestellt und die Technologie seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt haben wir einen Roboter kreiert, der Flecken, Verschüttetes und Schmutz dank fortschrittlicher KI intelligent erkennt, identifiziert und entfernt und so lange über die Stellen fährt, bis wirklich alles sauber ist. Es ist ein zuverlässiges, intelligentes und anpassungsfähiges Produkt! Die Nasswalze reinigt sich sogar mit frischem Wasser während der Rotation selbst, sodass Böden makellos sauber bleiben. Der Dyson Spot+Scrub Ai saugt Teppiche, wischt Hartböden und reinigt sich hygienisch selbst - Schmutz hat keine Chance mehr." - James Dyson, Gründer und Chef-IngenieurIntelligente Fleckenentfernung dank KI-gestützter ErkennungDer Dyson Spot+Scrub Ai nutzt einen dreistufigen Reinigungsprozess für gleichmäßige und präzise Sauberkeit. Unsichtbare Flecken und Schmutzwerden durch eine grüne, laserähnliche Beleuchtung und eine KI-gesteuerte Kamera erkannt. Das Reinigungsverhalten wird in Echtzeit angepasst undkontrolliert - der Roboter prüft die Fläche erneut und reinigt weiter, bis der Fleck entfernt ist.Mit der Fähigkeit, fast 200 verschiedene Objekte zu erkennen, darunter gängige Haushaltsgegenstände wie Kabel und Socken, kann der Dyson Spot+Scrub Ai intelligente Entscheidungen über die Putzroute treffen und so verhindern, dass Bereiche ausgelassen werden.Über die MyDyson-App lässt sich gezielt eine Punktreinigung an einer gewünschten Stelle im Zuhause starten.Nach jeder Reinigung erstellt der Roboter in der MyDyson-App eine "Clean Map", die anzeigt, an welchen Stellen sich Hindernisse befanden und wo gereinigt wurde.Präzise Navigation in jedem ZuhauseDer Dyson Spot+Scrub Ai setzt LiDAR und KI-gestützte Bilderkennung ein, um die Raumstruktur zu erfassen und Bereiche für einfacheres zonenbasiertes Reinigen automatisch zu benennen.Das Dual-Laser-System und eine adaptive Software helfen, Hindernisse wie Socken oder Hundekot zuverlässig zu erkennen und zu umfahren - so arbeitet der Roboter auch in unaufgeräumten Umgebungen effizient.Reinigt bis zur KanteDas Produkt verfügt über eine selbstreinigende Mikrofasernasswalze mit einem Zwölf-Punkt-Befeuchtungssystem, das während der Reinigung frisches, erhitztes Wasser zuführt.Die hygienische Nasswalze reinigt sich mit jeder Umdrehung, sodass nur saubere Fasern den Boden berühren. Der Walzenmechanismus fährt automatisch 40 mm aus, damit der Spot+Scrub Ai bis an die Fußleiste reinigen kann - dort, wo sich oft besonders viel Schmutz sammelt.Leistungsstarker, beutelloser Zyklon-Behälter und hygienische EntleerungDie beutellose, zyklonische Dockingstation entfernt trockenen Schmutz hygienisch mithilfe von zehn starken Dyson Root Cyclones und sorgt so für optimale Leistung.Die Mikrofaserwalze wird mit einer erhitzten, antibakteriellen Lösung sowie 60 °C heißem Wasser gewaschen und anschließend mit 45 °C heißer Luft getrocknet, um Schimmel und Geruchsbildung zu verhindern.Direkt bei Dyson kaufenDer Dyson Spot+Scrub Ai ist ab Dezember 2025 zum Preis von 999,- EUR (UVP) in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6111829