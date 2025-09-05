Paris (www.anleihencheck.de) - Donald Trump steckt in der Zwickmühle. Sein Wirtschaftsprogramm droht ins Leere zu laufen, so Olaf Hordenbach, Chefredakteur von Märkte & Zertifikate Weekly in einer aktuellen Ausgabe.Dieses stehe ja im Wesentlichen auf zwei Beinen, die vom "Haus- und Hofökonomen" des Weißen Hauses, Stephen Miran, entworfen worden seien. Es seien zum einen die Handelszölle, die ausländische Produkte in den USA unattraktiver machen und für zusätzliche Einnahmen sorgen sollten, es sei zum anderen die Abwertung des US-Dollar, die US-Produkte im Ausland "künstlich" verbilligen solle. Dieses Wirtschaftsprogramm, das der Agenda "Make America great again" untergeordnet sei, sei unter Wirtschaftswissenschaftlern höchst umstritten und werde von den meisten Ökonomen abgelehnt. Nichtsdestotrotz, Trump verfolge es mit Vehemenz. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
