Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einflussfaktoren und Signale lassen für die Augustwerte kaum eine Abkühlung des allgemeinen Preisdrucks in den USA erwarten, so die Analysten der Helaba.Zwar hätten die Benzinpreise über weite Strecken des Monats in einer engen Range gelegen und seien weitgehend unverändert gegenüber dem Erhebungszeitraum im Juli geblieben. Andere potenziell preistreibende Faktoren seien jedoch am Werk. So hätten die Preisindizes der ISM-Umfragen sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor jenseits von 60 Punkten gelegen. Auch in den regionalen Umfragen der Fed hätten sich im August hohe Werte bei den Einschätzungen der Absatzpreise gezeigt, und ebenso würden die kleinen und mittelständischen Unternehmen laut NFIB-Befragung auf steigende Verkaufspreise setzen. ...

