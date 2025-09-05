Wien (www.fondscheck.de) - Der US-Asset-Manager Dimensional Fund Advisors steigt in Europa ins Geschäft mit aktiven ETFs ein, so die Experten von "FONDS professionell".Noch in diesem Jahr sollten zwei Produkte an der Börse in Frankfurt gelistet werden, die in Aktien aus entwickelten Märkten investieren würden: ein All-Cap-Core-Fonds sowie ein Small- und Mid-Cap-Value-Fonds. Weitere ETFs würden sukzessive folgen, habe Deutschlandchef Lukas Schneider im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE angekündigt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de