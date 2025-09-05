Der Logistikdienstleister Gebrüder Weiss vergrößert seine Elektro-Lkw-Flotte in Österreich. Ab sofort sind zwei neue Mercedes eActros 600 am Hauptsitz in Lauterach im Stückgutverkehr unterwegs. Bis Ende 2025 sollen 14 neue E-Lkw im Dienst sein. Die Gebrüder Weiss Holding AG sitzt in Lauterach im westlich gelegenen Bundesland Vorarlberg und gehört mit seinen weltweit rund 8.600 Mitarbeitern und 180 firmeneigenen Standorten zu den großen Playern der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net