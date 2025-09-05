Erfurt (ots) -Nach dem erfolgreichen Auftakt-Casting im Juli haben die Dreharbeiten für die nächste Etappe des Songwriting-Wettbewerbs "Dein Song" (ZDF/ KiKA) begonnen: Für die elf besten Nachwuchskomponistinnen und -komponisten der 18. Staffel findet das neue Songwriting-Camp erstmals im visionären Zukunftsort "Wir bauen Zukunft" in Gallin in Mecklenburg-Vorpommern statt. Hier stehen neben der Arbeit an den eigenen Songs viele spannende Aktionen in der Natur auf dem Programm. Die 16-teilige Doku-Reihe ist ab Frühjahr 2026 bei KiKA,auf kika.de, in der KiKA-App (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) sowie in Web und App des ZDF zu sehen.Im Songwriting-Camp dreht sich alles um Kreativität und Teamgeist: Neben intensiven Sessions mit den Profis der "Dein Song"-Band, in denen die Kompositionen der Songwriting-Talente aufden Prüfstand gestellt werden, stehen Abenteuer und Campleben im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden lernen durch Outdoor-Aktionen wie wichtig Nachhaltigkeit für den Planeten ist, aber auch für ein bewusstes Erleben und die eigene Entwicklung. Das sind beste Voraussetzungen für das Entstehen neuer Ideen und unvergesslicher Momente. Am Ende des Camps präsentieren sie ihre überarbeiteten Songs der prominent besetzten Jury rund um "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate, Sängerin und Produzentin Aisha Vibes und Singer-Songwriterin Madeline Juno. Begleitet wird die Entscheidung, wer in die finale Runde einzieht, vom Moderations-Duo Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner.Die letzte Etappe der musikalischen Reise führt die sieben "Dein Song"-Final-Acts auf die Balearen-Insel Ibiza. In der "Dein Song"-Studiofinca werden sie gemeinsam mit ihren Musikpatinnen und -paten ihren Musik-Produktionen den entscheidenden Schliff geben und sich auf die große Live-Show vorbereiten. Als Musikpaten bereits zugesagt haben Singer-Songwriterin Loi sowie Musiker, Produzent und YouTube-Star Marti Fischer.Begleitet wird die gesamte Staffel mit exklusivem Content auf den "Dein Song" TikTok- (https://www.tiktok.com/@deinsong?lang=de-DE) und -Instagram (https://www.instagram.com/deinsong/?hl=de)-Channels. Hostin Jeannie Naomi Wagner fordert die Kandidatinnen und Kandidaten in musikalischen Challenges heraus und blickt hinter die Kulissen des Wettbewerbs."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbH / www.foolproofed.deMarkus Hermjohannes / Tel: +49 178 251 532 8 / markus@foolproofed.deCharlotte Rüter / Tel.: +49 1573 0958813 / rueter@foolproofed.deDer Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6111902