REICHENAU GR (dpa-AFX) - Bei der USA-Reise von Wirtschaftsminister Guy Parmelin geht es um ein neues Angebot der Landesregierung an die USA im Zollstreit zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten. Dies bestätigte Außenminister Ignazio Cassis am Freitag bei einem Auftritt vor Medien in Reichenau GR.

"Wir haben ein optimiertes Angebot an die USA ausgearbeitet", bestätigte Cassis auf eine Frage eines Journalisten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hin. Parmelin führe in den USA Gespräche über jenes Angebot. Die Reise des Wirtschaftsministers sei Teil der zweiten Verhandlungsrunde in der Zollfrage.

Zum genauen Programm von Parmelins Reise äußerte sich Cassis nicht. Das Wirtschaftsdepartement hatte zuvor mitgeteilt, Parmelin sei in der Nacht auf Freitag in die USA gereist und führe dort Gespräche auf Ministerebene. Weitere Einzelheiten nannte es nicht.

Wegen der USA-Reise hatte Parmelin einen ursprünglich für Freitag geplanten Auftritt am "Tag der Wirtschaft" des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse in letzter Minute abgesagt./AWP/jha