Wien (www.fondscheck.de) - Die Großbank Goldman Sachs und die Fondsgesellschaft T. Rowe Price gehen eine strategische Partnerschaft ein, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei wolle Goldman Sachs Aktien des Asset Managers im Volumen von bis zu einer Milliarde US-Dollar erwerben. Dies hätten beide Häuser mitgeteilt. Das Wall-Street-Institut plane, bis zu 3,5 Prozent der ausstehenden Aktien von T. Rowe Price am Markt zu kaufen. Damit würde das Geldhaus unter die fünf größten Anteilseigner des börsennotierten Asset Managers aufsteigen. Praktisch sämtliche Aktien von T. Rowe Price würden sich im Streubesitz befinden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de