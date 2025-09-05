Der US-Arbeitsmarkt verliert spürbar an Dynamik: Im August entstanden lediglich 22.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft, erwartet waren 75.000. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 4,3 Prozent. Für die US-Notenbank Fed ist das ein weiteres Signal, dass die Konjunktur abkühlt - und Zinssenkungen wahrscheinlicher werden.Der US-Arbeitsmarkt zeigt deutliche Bremsspuren. Laut Arbeitsministerium stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im August um nur 22.000 Stellen. Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
