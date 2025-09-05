© Foto: Lynne Sladky/AP/dpaDer US-Arbeitsmarkt zeigte im August deutliche Anzeichen einer Abschwächung. Die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze stieg nur um 22.000, was weit hinter der von Ökonomen erwarteten Zahl von 75.000 zurückblieb. Dies verstärkt die Bedenken über das langsame Wachstum und könnte die US-Notenbank dazu veranlassen, die Zinssenkung, die für diesen Monat allgemein erwartet wird, noch voranzutreiben. Laut dem Bericht des Bureau of Labor Statistics kletterte die Arbeitslosenquote auf 4,3 Prozent. Im Vergleich zum Juli, in dem die Zahl der neu geschaffenen Stellen noch um 79.000 gestiegen war, zeigt der August ein deutlich langsameres Wachstum. Auch Korrekturen in den vorherigen Monaten zeigen …Den vollständigen Artikel lesen ...
