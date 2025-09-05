DJ Technische Probleme beim US-Arbeitsmarktbericht
DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS), das um 14.30 Uhr (MESZ) den US-Arbeitsmarktbericht für August veröffentlichen soll, hat mitgeteilt, dass es technische Probleme gibt. "Leider treten derzeit technische Schwierigkeiten auf. Alle BLS-Datenabruftools werden wieder verfügbar sein, sobald wir das Problem behoben haben", heißt es auf der Website.
