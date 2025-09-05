Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0F5DE | ISIN: US0567521085 | Ticker-Symbol: B1C
Tradegate
05.09.25 | 16:27
85,20 Euro
+1,07 % +0,90
Branche
Internet
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
BAIDU INC ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAIDU INC ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
85,1085,3016:45
85,0085,3016:35
DZ Bank
05.09.2025 15:11 Uhr
253 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Baidu: KI-Wachstum trotzt schwachem Kerngeschäft

Baidu: KI-Wachstum trotzt schwachem Kerngeschäft


Baidu Inc., oft als Chinas Google bezeichnet, steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Während die jüngsten Quartalszahlen vom 20. August 2025 die Anleger mit einem Rückgang der traditionellen Werbeeinnahmen enttäuschten, zeigt das Unternehmen im zukunftsträchtigen KI-Sektor beeindruckende Stärke. Kann das rasante Wachstum der KI-Sparte die Schwächen des Kerngeschäfts ausgleichen und Baidu in eine neue Ära führen?

Stärken im KI-Sektor und aktuelle Herausforderungen

Baidu Inc. hat seine jüngsten Quartalsergebnisse am 20. August 2025 veröffentlicht und dabei ein gemischtes Bild gezeichnet. Während der Konzern mit einem Gewinn pro Aktie von 1,90 US-Dollar die Erwartungen der Analysten von 1,86 US-Dollar übertreffen konnte, blieben die Umsatzerlöse mit 4,57 Mrd. US-Dollar hinter den Schätzungen von 4,59 Mrd. US-Dollar zurück. Insgesamt sind die Umsätze im Jahresvergleich um 4 % gesunken. Dieser Rückgang ist primär auf die weiterhin schwachen Werbeeinnahmen aus dem Online-Marketing-Geschäft zurückzuführen, einem Bereich, der traditionell einen großen Teil des Baidu Core Umsatzes ausmacht. Dennoch zeigt das Unternehmen deutliche Fortschritte in seiner strategischen Neuausrichtung. Der Umsatz aus Nicht-Online-Marketing, angetrieben durch das KI-Cloud-Geschäft, wuchs im Jahresvergleich um 34 %, was die zunehmende Bedeutung dieses Segments unterstreicht.





Endlos Turbo Long 64,5781 open end: Basiswert Baidu.com Inc. (ADR)

DY0HRS
Quelle: DZ BANK: Geld 05.09. 13:32:08, Brief 05.09. 13:32:08
2,99 EUR3,01 EUR 3,10%Basiswertkurs: 98,17 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 04.09.
Basispreis64,5781 USDKnock-Out-Barriere64,5781 USD
Hebel2,83xAbstand zum Basispreis in %34,22%
Abstand zum Knock-Out in %34,22%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:




© 2025 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.