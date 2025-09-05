DJ MÄRKTE USA/Schwache Jobdaten dürften Börse beflügeln - Renditen sinken

DOW JONES--Weiter nachgebende Rentenrenditen dürften die Wall Street am Freitag erneut nach oben hieven. Der Aktienterminmarkt deutet einen freundlichen Handelsbeginn am Kassamarkt an. Anleger sind wegen der Hoffnungen auf Zinssenkungen aktuell sehr auf den Arbeitsmarkt fokussiert. "Die Zahlen zeigen eine klare Abkühlung am US-Arbeitsmarkt und stellen endgültig die Weichen für eine US-Leitzinssenkung in der übernächsten Woche", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht für August.

Bereits zuvor hatten die jüngsten Anzeichen eines sich abkühlenden Jobmarktes die Zinssenkungsfantasien befeuert und die US-Börsen daher angetrieben - den marktbreiten S&P-500 am Vortag auf Schlusskursbasis sogar auf Allzeithoch. Der Markt preist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im September mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent ein - sie gilt damit als absolut sicher.

"Während der Unterschied zwischen einem 'guten' und einem 'schlechten' Arbeitsmarktbericht nur ein paar tausend Jobs ausmachen mag, würde es deutlich stärker als erwartet ausfallenden Arbeitsmarktdaten bedürfen, um die vorherrschende Marktsicht in Frage zu stellen, dass die Federal Reserve auf dem Weg ist, die Zinssätze bei ihrer Sitzung im September zu senken", erläuterte Marktstratege Julien Lafargue von Barclays Private Bank bereits vor der Datenveröffentlichung. Anleger fühlen sich mit den Daten stattdessen in ihrer Überzeugung über Zinssenkungen bestärkt.

Auch am Rentenmarkt spielen Anleger weiter die Karte Zinssenkung, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt mit den schwachen Arbeitsmarktdaten um weitere 6 Basispunkte auf 4,12 Prozent. Der Dollar fällt mit den Daten, der Dollar-Index verliert auf Tagessicht 0,7 Prozent. Schwacher Dollar und anziehende Zinssenkungsfantasien treiben den Goldpreis um 0,9 Prozent auf Allzeithoch. Erdöl ist vor dem Hintergrund der schwachen Daten nicht gefragt, zudem geht noch immer die Spekulation am Markt um, die Gruppe Opec+ könnte am Wochenende die Fördermenge anheben.

Broadcom überzeugt

Unter den Einzelwerten ziehen Broadcom vorbörslich um 11 Prozent an. Der Halbleiterhersteller hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal mit Hilfe seiner Angebote im KI-Bereich deutlich gesteigert. Zudem meldete er einen Auftrag im KI-Segment über 10 Milliarden US-Dollar von einem nicht genannten Neukunden, der die Aussichten für den KI-Umsatz im Geschäftsjahr 2025/26 deutlich verbessern dürfte. Die Titel des KI-Wettbewerbers Nvidia geben dagegen 1,2 Prozent ab.

Lululemon Athletica hat zwar mit ihren Geschäftszahlen überboten, der Sportartikelhersteller senkte jedoch den Ausblick zum zweiten Mal - der Kurs rauscht um 19,6 Prozent südwärts. Biontech ziehen um 8 Prozent an. Das Mainzer Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen Meilenstein in der Krebsforschung erreicht.

Samsara, ein Software-Anbieter im Bereich der Flottenverwaltung, hat im zweiten Quartal deutlich besser als gedacht abgeschnitten, der Kurs schnellt um 12,8 Prozent nach oben. Mit Guidewire Software (+16,1%) haussiert ein weiterer Software-Titel. Die Gesellschaft, im Versicherungswesen tätig, lieferte einen optimistischen Ausblick auf 2026 über Markterwartung.

Docusign ziehen um 8 Prozent an, der E-Signaturen-Spezialist glänzt mit starken Zweitquartalszahlen und einer verbesserten Prognose. Auch die Software-Gesellschaft ServiceTitan überzeugt mit Quartalsausweis und einem starken Ausblick - die Aktie verteuert sich um 11,3 Prozent. Phreesia brechen dagegen um 10 Prozent ein. Der Anbieter von Digitallösungen im Gesundheitswesen wartet mit positiven Geschäftszahlen auf, aber auch mit der Übernahme von AccessOne für 160 Millionen US-Dollar.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1733 +0,7% 1,1650 1,1636 +12,5% EUR/JPY 173,02 +0,1% 172,91 173,10 +6,1% EUR/CHF 0,9387 +0,0% 0,9386 0,9386 -0,0% EUR/GBP 0,8683 +0,1% 0,8673 0,8665 +4,8% USD/JPY 147,47 -0,6% 148,42 148,76 -5,6% GBP/USD 1,3513 +0,6% 1,3433 1,3429 +7,4% USD/CNY 7,0984 -0,1% 7,1060 7,1129 -1,4% USD/CNH 7,1278 -0,1% 7,1385 7,1437 -2,7% AUS/USD 0,6563 +0,7% 0,6516 0,6505 +5,3% Bitcoin/USD 112.667,90 +2,0% 110.511,25 109.457,65 +16,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,00 62,69 -1,1% -0,69 -11,2% Brent/ICE 66,27 66,99 -1,1% -0,72 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.582,54 3.549,00 +0,9% 33,54 +35,3% Silber 41,17 40,73 +1,1% 0,45 +40,9% Platin 1.190,85 1.177,32 +1,1% 13,53 +34,4% Kupfer 4,61 4,56 +1,0% 0,05 +12,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.