Hankensbüttel (ots) -Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Snäcky Knabbergebäck GmbH den Artikel "ja! Party-Nüsse Paprika" im 200-Gramm Beutel zurück.Betroffen ist ausschließlich Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.04.2026 und der Chargennummer L0010110519.Ein entsprechender Aufdruck befindet sich auf der Rückseite der Verpackung.Grund des vorsorglichen Rückrufs: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen des betroffenen Artikels blaue, weiche Kunststoffteile befinden, die teilweise von einer Teighülle umgeben sein können.Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wird daher vom Verzehr des Produktes abgeraten.Die Snäcky Knabbergebäck GmbH hat umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Andere Artikel und weitere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht von dem Rückruf betroffen. Verbraucher:innen, die das entsprechende Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der Chargennummer gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.Anfragen von Verbraucher:innen beantwortet der Kundenservice der Snäcky Knabbergebäck GmbH unter E-Mail: verbraucherservice@snaecky.com(Montag bis Freitag, 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr).Pressekontakt:Snäcky Knabbergebäck GmbHAn den Fischteichen 529386 HankensbüttelE-Mail: verbraucherservice@snaecky.comKathrin UrbachUnternehmenskommunikationE-Mail: Kathrin.Urbach@LBSnacks.comSnäcky Knabbergebäck GmbHSitz: Hankensbüttel, Registergericht: Hildesheim HR B 22591Persönlich haftender Gesellschafter:Snäcky Knabbergebäck GmbH, Sitz: Hankensbüttel, Registergericht: Hildesheim HR B 22591Geschäftsführer: Matthias HeilOriginal-Content von: Snäcky Knabbergebäck GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180833/6111960