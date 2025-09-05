Der Hype um den mit der Trump-Familie in Verbindung gebrachten World Liberty Financial Token (WLFI) ist in Windeseile verpufft. Nach einem Kurssturz von über 40 Prozent seit dem Start am Montag sehen sich Großinvestoren, sogenannte "Wale", mit Verlusten in Millionenhöhe konfrontiert. Selbst eine massive Token-Vernichtung konnte den Abwärtstrend nicht stoppen - die Anlegerstimmung ist auf dem Tiefpunkt.Die Analyseplattform Onchain Lens berichtet von einem besonders drastischen Fall. Ein "Wal" mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär