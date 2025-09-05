Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 05
[05.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.09.25
|IE000LZC9NM0
|8,757,183.00
|USD
|180,000
|70,301,313.09
|8.0278
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.09.25
|IE000DOZYQJ7
|3,239,043.00
|EUR
|240,000
|18,922,319.42
|5.8419
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.09.25
|IE000GETKIK8
|58,326.00
|GBP
|0
|626,107.77
|10.7346
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|05.09.25
|IE000XIITCN5
|616,779.00
|GBP
|0
|5,141,281.15
|8.3357
