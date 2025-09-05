© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaCrowdStrike will Sicherheitsfunktionen nach Onum-Kauf gegen steigende Zahl KI-gesteuerter Cyberangriffe stärken.CrowdStrike hat die Übernahme des spanischen Telemetrie-Startups Onum für 290 Millionen US-Dollar bekannt gegeben. Die Übernahme soll das Falcon SIEM, die fortschrittliche Sicherheitsplattform von CrowdStrike, weiter stärken und die Bedrohungserkennung beschleunigen, indem sie die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit ermöglicht. Der strategische Schritt steht im Einklang mit der zunehmenden Bedeutung von KI-gestützten Cybersicherheitslösungen, um sich vor der wachsenden Zahl an Cyberangriffen zu schützen. Laut CrowdStrike kann Onum bis zu fünfmal mehr Ereignisse pro Sekunde …Den vollständigen Artikel lesen ...
