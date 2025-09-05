Diese lateinamerikanische Börse schlägt 2025 die Wall Street. Und zwar deutlich: Mit +21 % Plus und starker Währung lockt das Land Investoren - dank günstiger Bewertungen und Nasdaq-Allianzen. Während der S&P 500 in diesem Jahr bislang um rund zehn Prozent zulegen konnte, eilt der mexikanische Leitindex IPC mit plus 20 Prozent von Rekord zu Rekord. Rechnet man die Stärke des Peso hinzu, ergibt sich für internationale Anleger sogar eine Dollar-Rendite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
