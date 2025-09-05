Anzeige
Freitag, 05.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
Tradegate
05.09.25 | 16:51
203,60 Euro
-1,07 % -2,20
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
203,40203,5516:52
DZ Bank
Webinar - Novo Nordisk, Apple und Vonovia - welcher Jahresverlierer hat noch Aufholpotenzial für 2025?

Die traditionell schwachen Börsenmonate August und September haben ihrem Ruf in diesem Jahr alle Ehre gemacht. Titel wie Novo Nordisk, Apple und Vonovia hatten bereits zuvor mit Kursverlusten zu kämpfen, zeigten zuletzt jedoch eine leichte Erholung. Wie sich diese Titel weiterentwickeln und was Anleger insgesamt an den Märkten erwartet, erläutern die Experten Nicolas Saurenz und Benjamin Feingold von Feingold Research ausführlich im kurzweiligen Webinar "Trading für Berufstätige".

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Nicolas Saurenz und Benjamin Feingold von Feingold Research


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


