Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 745420 | ISIN: DE0007454209 | Ticker-Symbol: TCU
Frankfurt
05.09.25 | 08:01
0,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
TC UNTERHALTUNGSELEKTRONIK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TC UNTERHALTUNGSELEKTRONIK AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
05.09.2025 16:33 Uhr
84 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO - (Korrektur der Meldung vom 05.09.2025 - 15:00)

DJ PTA-Adhoc: TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO - (Korrektur der Meldung vom 05.09.2025 - 15:00)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

TC Unterhaltungselektronik AG: Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO

(Korrektur der Meldung vom 05.09.2025 - 15:00)

Kobern-Gondorf (pta000/05.09.2025/16:00 UTC+2)

Veränderungen im Vorstand, Herr Thomas Kristiansen als neuer Vorstand und CEO

Der Aufsichtsrat hat das Vorstandsmitglied Herr Martin Boulton mit sofortiger Wirkung als Vorstand der TC Unterhaltungselektronik AG abberufen. Zudem hat der Aufsichtsrat die Berufung von Herrn Erik Skjöldebrand widerrufen, da seine Bestellung aus formellen Gründen nicht vollumfänglich zustande gekommen ist. Das Vorstandsmitglied Daniel Albrecht hat seinen sofortigen Rücktritt erklärt.

Mit heutigem Beschluss hat der Aufsichtsrat Herrn Thomas Kristiansen zum Vorstand bestellt und ihn gleichzeitig mit der Führung der TC Unterhaltungselektronik AG als CEO (Vorstandsvorsitzender) betraut. Somit besteht der Vorstand ab sofort aus Frau Petra Bauersachs und Herrn Thomas Kristiansen.

Mit diesen Veränderungen im Vorstand will der Aufsichtsrat die Weichen für eine Neuausrichtung der Gesellschaft stellen und ist davon überzeugt, dass Herr Thomas Kristiansen mit seinem unternehmerischen Zielen im Bereich der Nachhaltigkeit die TC Unterhaltungselektronik AG in eine neue Phase der Unternehmensgeschichte führen wird.

Der Vorstand wird zu gegebener Zeit über die Neuausrichtung der Gesellschaft informieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      TC Unterhaltungselektronik AG 
           Kastorbachstraße 11 
           56330 Kobern-Gondorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Petra Bauersachs 
Tel.:         +49 172 6584139 
E-Mail:        bauersachs@telecontrol.de 
Website:       www.telecontrol.de 
ISIN(s):       DE0007454209 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757080800585 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 10:00 ET (14:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.