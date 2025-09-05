Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Sturm am Anleihemarkt hat sich gelegt, so die Deutsche Börse AG.Am Dienstag seien die Kurse langlaufender Staatsanleihen weltweit stark unter Druck geraten - so stark wie schon lange nicht mehr. Im Gegenzug sei die Rendite dreißigjähriger Bundesanleihen auf den höchsten Stand seit 2011 geklettert, die britischer Staatsanleihen gleicher Laufzeit auf den höchsten Stand seit 1998. In den USA, Japan, Australien und anderen europäischen Ländern habe es ähnlich ausgesehen. Hintergrund seien die Sorgen um die extrem hohe Staatsverschuldung gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
