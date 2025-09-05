Der Stuttgarter Ladeinfrastruktur-Spezialist Eliso stellt seine Unternehmensführung neu auf: Gründer und CEO Johannes Brodführer verlässt das Unternehmen. Die künftige Doppelspitze bilden Neuzugang Niels Christ und der schon länger als CEO tätige Robert Straube. Johannes Brodführer gründete Eliso 2016 und prägte die Entwicklung des Unternehmens über neun Jahre hinweg. "Eliso hat sich toll entwickelt und ist für die Zukunft gut aufgestellt", äußert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
