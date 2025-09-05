Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eMobility Update. Wir machen weiter mit unserem IAA-Countdown. Diesmal blicken wir zu Audi: Die Ingolstädter geben mit ihrer Studie Concept C einen konkreten Ausblick auf das Design zukünftiger Modelle und wollen damit das nächste Kapitel der Neuaufstellung des Unternehmens aufschlagen. Das schauen wir uns natürlich genauer an! Beim Concept C handelt es sich um einen vollelektrischen Zweisitzer, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net