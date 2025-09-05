© Foto: Soeren Stache/dpa

Mehr als drei Viertel der Arbeitnehmer sind dazu bereit, mehr zu arbeiten. Dafür müssten nur die Steuern und Abgaben auf Mehrarbeit gesenkt werden. Laut einer vom Institut der deutschen Wirtschaft durchgeführten Umfrage würden 75 Prozent der Beschäftigten in Zukunft mehr arbeiten. Dies würde die Lücke schließen, die Millionen von Babyboomer, die voraussichtlich bis 2029 in die Rente gehen, hinterlassen. Die Befragung relativiert die bisher verbreitete Annahme, dass viele Arbeitnehmer in Deutschland in Zukunft weniger arbeiten möchten. Entscheidend ist dabei jedoch, dass sich die Mehrarbeit finanziell auch lohnt. Ganze 72 Prozent der Befragten sahen dies so. Eine geringere Belastung durch …