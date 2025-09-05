Ist der AI-Hype real oder eine Blase? Ein Thema, zwei Meinungen in der Redaktion. Der Bull Case für die Mag 7 & Co. KI ist das Thema an den Märkten, so weit das Auge reicht. Ein Ende scheint nicht in Sicht und Aktien mit Bezug zum Trend-Thema schießen scheinbar haltlos in die Höhe.Was für viele eine Blase ist, könnte aber noch lange so weitergehen. Der Vergleich mit 2000 passt nicht Dabei wird die aktuelle Entwicklung oft mit dem Jahr 2000 verglichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE