Dogecoin-Prognose: Bald 4 USD? Maximalisten tun jetzt dies!

Obwohl Dogecoin noch nicht einmal die Marke von 1 USD erreicht hat, wurde nun eine Prognose von 4 USD gemacht. Bevor es so weit ist, wird jedoch erstmal ein neues Biest das Revier der Memecoins aufmischen: Maxi Doge (MAXI).

Dieser präsentiert sich als der wahre Alpha unter den Memetoken und lässt auf seine großen Worte auch Taten folgen. So handelt es sich um den Memecoin für die wahren Degens und dabei folgt er eisern dem YOLO-Investment-Ethos: Entweder all in oder gar nicht!

Verbunden wird diese Philosophie mit Futures mit einem Hebel von 1.000x, welche als Premiere im Memecoin-Sektor bezeichnet werden. Somit kann jeder einzelne Trade legendäre und lebensverändernde Gewinne bescheren.

Die über den Presale eingeworbenen Finanzmittel fließen in die Verbreitung der Marke Maxi Doge und sollen die Degens von allen Orten abholen, wo diese anzufinden sind. Auf diese Weise soll die Gemeinschaft zusammengeschart werden, anstatt nur von der Seitenlinie zuzuschauen.

Wer sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen will, sollte sich nun beeilen. Denn der Vorverkauf verwendet einen Preiserhöhungsmechanismus, welcher in den nächsten 9 Stunden den aktuellen Preis für MAXI erneut erhöht.

DOGEs Traum von 4 USD vs. MAXIs 1.000x-Realität

Der bekannte Krypto-Analyst The Coach hat kürzlich den 3-Tages-Chart von Dogecoin näher analysiert. In diesem Zusammenhang wurden drei aufeinanderfolgende Dreiecksmuster hervorgehoben.

Diese haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Preis impulsiv in die Höhe steigt. Zudem zeigt der Analyst, dass Dogecoin seit dem Jahr 2014 alle drei bis vier Jahre wichtige Höchststände erreicht hat.

Das letzte Allzeithoch von Dogecoin liegt laut den Angaben von CoinGecko bei 0,7316 USD. Nach Einschätzung von The Coach könnte DOGE in diesem Zyklus noch mehr als 1 USD erreichen und eventuell sogar bis auf 4,20 USD steigen.

Dennoch stellt dies ein sehr ambitioniertes Kursziel dar. Schließlich müsste Dogecoin basierend auf seinem aktuellen Kurs von 0,2196 USD um das 19-Fache an Wert gewinnen, um dieses Prognoseziel zu erreichen.

Auch starke Katalysatoren wie der kürzliche Kauf von Dogecoin-Mining-Rigs durch das Medienunternehmen des US-Präsidenten Trump und prognostizierten Jahreseinnahmen von 103 Mio. USD lassen eine solche Vervielfältigung bei einer Marktkapitalisierung von 32 Mrd. USD wie ein Wunschdenken erscheinen.

Solange, bis eine große Anzahl von Tradern mit einem extremen Hebel sich dazu entscheidet, ein solches Investment zu wagen, wird eine solche Aufwärtsbewegung lediglich ein Traum bleiben.

Maxi Doge hat hingegen eine 1.000-fache Hebelwirkung zu bieten, sodass die 4,20 USD erst das Warm-up für den Pumpmeister sein könnten. Das ist sein wahres Geheimnis und nicht die Supplemente, welche ihm sein Artgenosse Dogecoin vorwirft.

Genau diese Stärke soll Maxi Doge auch an seine Bros weitergeben, die ihn unterstützen. Das ist der Bund: MAXI verpflichtet sich dazu, jedem alles zu geben, der ebenfalls bereit dazu ist, alles zu geben.

Darum kann ein Hebel von 1.000x die MAXI-Trader auf den Mond befördern

Maxi Doge will als der erste Memecoin mit einem Hebel von 1.000x seinen Bros eine Geheimwaffe an die Hand geben, mit welcher sie ihre Gewinne in Windeseile vervielfachen können. Auf diese Weise können selbst kleine Fische praktisch sofort vergleichbare Renditen wie die großen Wale erzielen und für ebenso starke Wellen sorgen.

Stellen Sie sich erstmal vor, was passieren kann, wenn eine entschlossene Armee voller Wale ihre Kräfte bündelt. Dies könnte auf dem Memecoin-Markt für Tsunamis sorgen, welche die Aufmerksamkeit anderer auf sich lenkt und zwangsweise mit hineinzieht.

Mit anderen Worten ausgedrückt kann ein Trader mit nur 1.000 USD auf dem Krypto-Markt 1 Mio. USD bewegen. Sollte der Kurs um 50 % steigen, würde die Position auf 1,5 Mio. USD anwachsen.

Nach Rückzahlung der Margin und somit auch der Zinsen für das geliehene Kapital werden somit noch rund 499.000 USD übrigbleiben. Im Vergleich zu den eingesetzten 1.000 USD entspricht dies einem Gewinn von 499x.

Auf der anderen Seite kann sich die Position aber auch gegen den Investor drehen und um 50 % fallen. Dann wäre die Margin von 1.000 USD vollständig verloren. Für echte Degens ist es jedoch die ultimative Wette, bei der sie einen kleinen Betrag riskieren, jedoch einen wesentlich größeren Gewinn erzielen können.

Sollten Sie noch nicht investiert haben und später zusehen, wie sich der MAXI-Coin vervielfältigt, könnten Sie sich besonders schlecht fühlen. Somit würden Ihnen Opportunitätskosten von etwa 499.000 USD verloren gehen.

Ein Gewinn von 499x innerhalb von Minuten ist etwas, von dem die Dogecoin-Investoren mittlerweile nur noch träumen können. Dafür müsste man schon zu den Memecoin-Göttern beten und dem Dogefather ein Opfer darbringen, um überhaupt hoffen zu können. Maxi Doge verankert diese Fantasie hingegen fest in seinem Konzept.

Gemeinsam mit den Bros kann man größere Gewichte stemmen!

Die Meme-Stock-Trader von GameStop haben es nicht allein geschafft, den Kampf gegen die Wall Street aufzunehmen. Stattdessen haben sich die Degens vereint und ihre Kräfte gebündelt, während sie sich über r/WallStreetBets koordiniert haben, um die leerverkaufenden Institutionen in die Liquidation zu treiben.

In diesem Zusammenhang haben sie auch die maximale Liquidität ausgereizt, welche sie über Handelsplattformen wie Robinhood erhalten haben.

Nun ist die Mission, die Gewinne von Dogecoin und sogar der Institutionen in kürzester Zeit zu übertreffen, die sich mit DOGE eindecken. Wenn dies den US-Präsidenten inkludiert, dann ist es eben so.

Deswegen benötigt Maxi Doge auch jeden Bro mit einem Raketenbooster von 1.000x. Aus diesem Grunde wird auch ein Anteil von 40 % für das Marketing eingeplant. Denn somit sollen seine Bros auf der ganzen Welt zusammengerufen werden.

Hinzu kommt der Maxi Fund mit einem Anteil von 25 %, welcher ausschließlich auf die Verstärkung der Pump-Dynamik ausgerichtet wurde. Auf diese Weise soll das Ergebnis gefördert werden, dass die Brüder Seite an Seite gegen die Giganten pumpen sowie eine beeindruckendere Masse aufbauen.

Loyalität wird bei Maxi Doge belohnt: Schließen Sie sich lieber schnell an!

Der Meilenstein von 2 Mio. USD rückt immer näher, während die Preise schrittweise erhöht werden. Wenn Sie nun nicht die guten Einstiegsbedingungen verpassen wollen, sollten Sie sich besser beeilen. Zudem sinkt die Staking-Rendite tendenziell über die Zeit.

An dem Presale von Maxi Doge können Sie über die von WalletConnect zertifizierte Best Wallet teilnehmen, in welcher Sie MAXI unter der Rubrik "Upcoming Tokens" finden. Dabei werden ETH, BNB, USDT, USDC und mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert. Herunterladen können Sie die Best Wallet über Google Play und den Apple App Store.

Maxi Doge ist bekannt, dass nur kontinuierliche Bemühungen und ein voller Einsatz die besten Resultate erzielen. Daher wird ein Staking-Mechanismus geboten, welcher die loyalen Anleger mit Treueprämien in Höhe von dynamischen 169 % pro Jahr belohnt.

Der Smart Contract von Maxi Doge wurde auch von Coinsult und SolidProof überprüft, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.

Verpassen Sie nicht die neuesten Ankündigungen von Maxi Doge und folgen Sie dem Projekt auf X und Telegram.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.