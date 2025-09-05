Der eine oder andere Investor kennt es vom Sport: Manchmal fühlt sich ein Unentschieden wie ein Sieg an. Deshalb fällt unser Resümee für den August auch eher mild aus, obwohl der Fondskurs kaum vorankam. Denn das hauchzarte Plus des DWS Concept Platow sieht im Vergleich zur Entwicklung der wichtigsten deutschen Aktienindizes eindeutig wie ein Remis der besseren Sorte aus. Während das Minus beim Leitindex DAX noch erträglich war, büßte der MDAX deutlicher ein. Unangenehme Verluste fuhren hingegen der TecDAX und der SDAX ein. In gewisser Hinsicht spiegelten sich diese Befunde auch im Portfolio des DWS Concept Platow wider: Der schwächste Titel im August, MLP, ist Bestandteil des SDAX, der zweit- und drittschwächste, Kontron bzw. Cancom, sind sogar zugleich im SDAX und im TecDAX gelistet. Mit diesem Trio ist die Liste der großen Monatsverliererallerdings bereits vollständig, weitere Aktien mit prozentual zweistelligen Kursverlusten gab es im August im Portfolio nicht. Auf der "Gewinnerseite" ist die Liste sogar noch kürzer: Lediglich Hochtief und Fraport schafften prozentual zweistellige Renditen, der Letzte auf dem Treppchen (Init) blieb bereits einstellig. Grundsätzlich ...

