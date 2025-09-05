DJ WOCHENVORSCHAU/8. bis 14. September (37. KW)

=== M O N T A G, 8. September 2025 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und -exporte) 1H 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen Milliarden-Einsparungen im Haushalt *** - DE/IAA Pressetag, München D I E N S T A G, 9. September 2025 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex August *** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit August 2031 im Volumen von 500 Mio EUR und 2,50-prozentiger grüner Bundesanleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Volumen von 1 Mrd EUR *** 19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer Produkte *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q M I T T W O C H, 10. September 2025 *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 DE/Auktion 4,75-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2040 im Volumen von 1 Mrd EUR und 2,60-prozentiger Bundesanleihe mit Laufzeit Mai 2041 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 14:00 EU/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede bei BIS Innovation Summit 2025 *** 14:30 US/Erzeugerpreise August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche D O N N E R S T A G, 11. September 2025 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August 08:00 DE/Inlandstourismus Juli 08:00 DE/Insolvenzen Juni, 1H und Schnellindikator August 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e. V., PK: Außenhandel am Limit - Warum die Politik jetzt handeln muss *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI *** 12:00 FR/Arbeitslosenquote Juli *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q F R E I T A G, 12. September 2025 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August *** 08:00 GB/BIP Monat Juli *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

