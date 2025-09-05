DJ WOCHENVORSCHAU/15. bis 21. September (38. KW)

=== M O N T A G, 15. September 2025 *** 08:00 DE/Großhandelspreise August *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index September *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August - JP/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 16. September 2025 *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September *** 11:00 EU/Arbeitskosten 2Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juli *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen September *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 13:00 DE/Schaeffler AG, Capital Markets Day *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz August *** 14:30 US/Import- und Exportpreise August *** 16:00 US/Lagerbestände Juli - CH/Givaudan SA, Pre-close Roundtable 3Q - US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung M I T T W O C H, 17. September 2025 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juli *** 08:00 GB/Verbraucherpreise August 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise August *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen August *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung - DE/Fielmann Group AG, Analystenkonferenz 1H D O N N E R S T A G, 18. September 2025 08:00 DE/Baugenehmigungen Juli *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index September *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q - KR/Hyundai Motor Co, CEO Investorentag zu Strategie und Finanzplanung F R E I T A G, 19. September 2025 *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 1H 08:00 DE/Insolvenzen Juni *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats ===

