05.09.2025 17:57 Uhr
TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. September (vorläufige Fassung)

=== 
S O N N T A G, 7. September 2025 
*** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo 
 
M O N T A G, 8. September 2025 
*** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q 
*** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in 
     Monte Carlo 
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +15,2 Mrd Euro 
     zuvor:  +14,9 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:   +0,8% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: -1,0% gg Vm 
     zuvor:   +4,2% gg Vm 
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +1,0% gg Vm 
     zuvor:   -1,9% gg Vm 
  08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und 
     -exporte) 1H 
  10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation 
     (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 
  16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung 
     auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, 
     EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY 
 
***   - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen 
     Milliarden-Einsparungen im Haushalt 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 11:21 ET (15:21 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

