TAGESVORSCHAU/Samstag, 6. bis Montag, 8. September (vorläufige Fassung)

=== S O N N T A G, 7. September 2025 *** 14:00 DE/Munich Re, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo M O N T A G, 8. September 2025 *** 01:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Hannover Rück SE, PK anlässlich des Rückversicherungstreffens in Monte Carlo *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Juli Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +15,2 Mrd Euro zuvor: +14,9 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Importe PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +4,2% gg Vm *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und -exporte) 1H 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland September 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Euribor 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Wechselkursentwicklung auf Sicht 3/6/12 Monate für EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CNY, USD/CNY *** - FR/Premierminister Bayrou stellt Vertrauensfrage wegen Milliarden-Einsparungen im Haushalt ===

