BERLIN, DEUTSCHLAND - Media OutReach Newswire - 5. September 2025 - Die Internationale Funkausstellung (IFA), die weltweit führende Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, wurde am 5. September in Berlin eröffnet. Auf der diesjährigen Messe zog Changhong die Aufmerksamkeit der internationalen Besucher auf sich. Dabei wurden smarte Haushaltsgeräte mit Panda, eine neue strategische Partnerschaft im Wintersport und eine überzeugende Präsentation von ESG-Initiativen vorgestellt. Das Unternehmen unterstrich damit seine Kompetenz in Sachen Innovation und kulturelles Storytelling.





Die auf der IFA vorgestellte, von Pandas inspirierte Produktlinie von Changhong verbindet kunstvoll Ikonen der Kultur mit modernster KI-Technologie. Der KI-Fernseher verfügt über einen intelligenten virtuellen Assistenten - Panda Xiaobai -, mit dem jederzeit interagiert werden kann und der auch Inhalte zum Thema Panda bereithält. Der Kühlschrank nutzt eine KI-gestützte Luftfeuchtigkeitskontrolle aus der Cloud, um die Frische zu erhalten. Die Klimaanlage arbeitet mit adaptiven KI-Algorithmen, um das Raumklima präzise zu steuern. Mit der Ästhetik von Tusche und Panda-Silhouetten spiegelt das Design eine anmutige Verschmelzung von technischer Raffinesse mit natürlicher Eleganz wider.



Auf der Messe gab CHiQ, die internationale Marke von Changhong, seine strategische dreijährige Partnerschaft mit dem Internationalen Skiverband (FIS) bekannt. Damit ist die Marke offizieller Partner des FIS-Skisprung-Weltcups. Dank des seit 2023 bestehenden Sponsorings deutscher FIS-Veranstaltungen und der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Skiverband (DSV) ist die Vereinbarung ein wichtiger Meilenstein der globalen Sportmarketingstrategie von CHiQ. Die Marke erneuerte auch die Zusammenarbeit mit dem Skisprung-Weltmeister Andreas Wellinger, um gemeinsam Exzellenz und Ausdauer zu fördern.





Im Rahmen des Engagements für mehr Inklusion im Sport wurde CHiQ offizieller Sponsor der vom Deutschen Tennis Bund (DTB) ausgerichteten Wheelchair Tennis Open. Auf der IFA 2025 zeichnete der DTB CHiQ mit einer Ehrenpartnerschaftsurkunde aus und würdigte damit die Rolle von CHiQ bei der Verbindung von Technologie und Sport sowie der Förderung der ESG-Werte. Die Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von CHiQ, durch Innovation und die Förderung von Vielfalt, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit auf globaler Ebene soziale Werte zu schaffen.



In Anerkennung seiner Leistungen wurde CHiQ auf der IFA 2025 mit dem "Leading AI Home Appliance Brand Award" ausgezeichnet. Damit wurden die bahnbrechenden Beiträge des Unternehmens zur intelligenten Fertigung und KI-orientierten Innovation gewürdigt.





Die starke Präsenz von CHiQ auf der diesjährigen Messe ist Ausdruck der globalen Strategie, die fest in technologischer Innovation und kultureller Sinnhaftigkeit verwurzelt ist. Durch die Nutzung chinesischer Ikonen und den Aufbau von Partnerschaften mit führenden internationalen Sportplattformen baut die Marke ihre Premiumstellung weiter aus. Dank seiner umweltfreundlichen Technologien und KI-gestützten Lösungen hat CHiQ für seinen visionären Ansatz viel Anerkennung erhalten. Die internationale Marke CHiQ ist das Flaggschiff von Changhong und gewinnt das Vertrauen der Verbraucher durch kontinuierliche Innovationen und authentische Wertschöpfung.



