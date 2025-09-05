LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt der stellvertretenden britischen Premierministerin Angela Rayner hat Regierungschef Keir Starmer sein Kabinett Medienberichten zufolge massiv umgebaut. Rayners Nachfolger als Vize wird demnach der bisherige Außenminister David Lammy, der das Justizministerium übernimmt. Neue Außenministerin wird die bisherige Innenministerin Yvette Cooper, deren Posten die bisherige Justizministerin Shabana Mahmood bekommt.

Der BBC zufolge ist es das erste Mal, dass die drei großen britischen Ministerien - Außen-, Innen- und Finanzressort - von Frauen geleitet werden. Schatzkanzlerin und damit Finanzministerin bleibt Rachel Reeves.

Rayner war am Freitag wegen einer Steueraffäre zurückgetreten. Sie hatte zugegeben, sich bei der Frage nach der Höhe der Grunderwerbsteuer für eine Immobilie auf Rat verlassen zu haben, der sich als falsch herausstellte. Sie zahlte zu wenig. Rayner hatte selbst um eine Untersuchung gebeten, ob sie damit gegen die Verhaltensstandards für Kabinettsmitglieder verstoßen hatte. Diese kam zum Schluss, dass ein Verstoß vorlag./mj/DP/mis