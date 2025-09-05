Viele Senioren setzen im Ruhestand auf Festgeld oder Sparbuch - doch für Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, ist das ein gefährlicher Trugschluss. Im Interview mit wallstreetONLINE betont Börsenurgestein Halver, dass die vermeintliche Sicherheit von Zinsanlagen durch die Inflation ausgehöhlt wird: Kaufkraftverluste seien das wahre Risiko. Wer nur auf Zinspapiere setze, verliere schleichend Vermögen. Halver rät deshalb auch älteren Anlegern, Aktien nicht zu meiden. Gerade der MSCI World habe gezeigt, dass es auf 15-Jahres-Sicht noch nie ein Minus gab. Zudem eröffnen Zukunftstrends wie Künstliche Intelligenz, Biotechnologie oder Raumfahrt auch für Ruheständler …Den vollständigen Artikel lesen ...
