HelloFresh SE gibt Absicht des Mitgründers und CEO International, Thomas Griesel, bekannt, das Unternehmen zu verlassen



05.09.2025

Presssemitteilung HelloFresh SE gibt Absicht des Mitgründers und CEO International, Thomas Griesel, bekannt, das Unternehmen zu verlassen Thomas Griesel, Mitgründer und CEO International der HelloFresh SE, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats darüber informiert, dass er das Unternehmen spätestens am 30. April 2026 verlassen wird.

Er plant, andere Interessen außerhalb der HelloFresh SE zu verfolgen. Mit HelloFresh hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Art und Weise, wie weltweit Menschen Lebensmittel kaufen, zubereiten und essen zu verändern. Das Unternehmen befindet sich mit einer klaren Strategie und einem starken Führungsteam in einer guten Position für zukünftiges Wachstum. Berlin, 5. September 2025 - Die HelloFresh SE ("HelloFresh") gab heute bekannt, dass Mitgründer und CEO International, Thomas Griesel, nicht beabsichtigt, seine Tätigkeit im Vorstand über den 30. April 2026 hinaus fortzusetzen. Er wird daher spätestens mit Ablauf seiner aktuellen Amtszeit aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden. Nach reiflicher Überlegung hat Griesel heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats über seine Entscheidung informiert. Sein Ausscheiden markiert das Ende einer bemerkenswerten Amtszeit, in der er maßgeblich dazu beigetragen hat, HelloFresh von einem Start-up zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Lebensmittelbranche aufzubauen. Seine Position im Vorstand wird vorerst nicht neu besetzt. Thomas Griesel sagte: "Die Entscheidung, HelloFresh zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Ich bin aber davon überzeugt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, um mich anderen Interessen außerhalb des Unternehmens zu widmen. Die Teams und Strukturen, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, sind stark und gut ausgestattet, um ohne mich weiterzumachen. Als Dominik und ich HelloFresh vor fast 14 Jahren gegründet haben, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir so viel erreichen würden, und ich bin unglaublich stolz auf das, was die Teams geleistet haben. Wir haben HelloFresh an die Börse gebracht, eine globale Pandemie gemeistert, sind mit mehreren Marken in zahlreiche Märkte expandiert und haben eine riesige operative Infrastruktur aufgebaut - und das alles, nachdem wir anfangs die Kochboxen selbst in unseren eigenen Küchen gepackt und an Freunde und Familie geliefert haben. Die einzige Konstante seit dem ersten Tag ist unser fester Glaube daran, dass wir die Art und Weise, wie Menschen essen, wirklich verändern können. Daran hat sich während der ganzen Zeit nichts geändert. Während der nun folgenden Übergangsphase werde ich dafür sorgen, dass wir unsere Strategie wie geplant weiter umsetzen. Ich werde eng mit dem Führungsteam zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Ich bin mir sehr sicher, dass die besten Jahre von HelloFresh noch vor uns liegen." "Im Namen des Aufsichtsrats möchte ich Thomas für seine Vision und sein Engagement danken, mit denen er HelloFresh von einem jungen Start-up zu dem weltweit führenden Unternehmen gemacht hat, das es heute ist", sagte John H. Rittenhouse, Vorsitzender des Aufsichtsrats von HelloFresh. "Seine Führungsqualitäten waren für unser Wachstum von zentraler Bedeutung, und das Fundament, das er gelegt hat, wird das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich leiten." "Seit über einem Jahrzehnt arbeiten wir Seite an Seite und teilen die gemeinsame Vision, die Art und Weise zu verändern, wie Menschen sich ernähren", sagte Dominik Richter, Mitgründer und CEO von HelloFresh. "Thomas' unerschütterliche Leidenschaft, sein Unternehmergeist und seine Freundschaft waren grundlegend für unseren Erfolg, und ich bin zutiefst dankbar für die gemeinsame Reise. Wir werden ihn sehr vermissen, aber ich bin mir sicher, er wird uns alle bei HelloFresh auch weiterhin inspirieren." HelloFresh hat sich von einem jungen Unternehmen für Kochboxen, dessen erste Bestellungen die beiden Gründer noch selbst auslieferten, zu einem globalen Anbieter von Lebensmittellösungen entwickelt. Das Unternehmen beliefert mittlerweile Kunden in 18 Ländern und hat im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Mahlzeiten ausgeliefert. Im Jahr 2024 erzielte HelloFresh einen konsolidierten Umsatz von EUR 7,66 Milliarden, ein bereinigtes EBITDA auf Konzernebene von EUR 399 Millionen und weist eine Marktkapitalisierung von über EUR 1 Milliarde auf. HelloFresh ist mit einer klaren Strategie und einem starken Führungsteam, das auf dem soliden Fundament aufbaut, das Thomas Griesel mitgeschaffen hat, für zukünftiges Wachstum gut aufgestellt. Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona. Pressekontakt Saskia Leisewitz

Global Corporate Communications

HelloFresh Group +49 (0) 151 4321 5681

sl@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com





