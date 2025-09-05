Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 05-Sep-2025 / 16:59 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 5 September 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 5 September 2025 Number of ordinary shares purchased: 123,704 Highest price paid per share: 132.20p Lowest price paid per share: 125.20p Volume weighted average price paid per share: 128.7169p
The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.
Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 307,135,629 Ordinary Shares with voting rights.
There are no ordinary shares held in Treasury.
The above figure (307,135,629) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.
Aggregate information:
Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 128.7169p 123,704
Individual information:
Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 3268 131.80 09:03:31 00352265081TRLO1 XLON 427 132.00 09:03:31 00352265082TRLO1 XLON 1424 132.00 09:03:31 00352265083TRLO1 XLON 103 132.20 09:03:31 00352265084TRLO1 XLON 103 132.20 09:03:31 00352265085TRLO1 XLON 1211 132.20 09:03:31 00352265086TRLO1 XLON 1634 132.20 09:03:31 00352265087TRLO1 XLON 3268 132.20 09:03:32 00352265094TRLO1 XLON 1634 132.20 09:03:32 00352265095TRLO1 XLON 557 131.60 09:05:02 00352266313TRLO1 XLON 557 131.60 09:05:02 00352266314TRLO1 XLON 1114 131.60 09:05:02 00352266315TRLO1 XLON 558 131.40 09:05:13 00352266507TRLO1 XLON 1183 130.40 09:13:30 00352272357TRLO1 XLON 546 130.00 09:18:28 00352275360TRLO1 XLON 547 130.00 09:18:28 00352275361TRLO1 XLON 547 129.00 09:18:44 00352275487TRLO1 XLON 544 129.00 09:18:52 00352275571TRLO1 XLON 579 129.00 09:25:37 00352280006TRLO1 XLON 541 128.60 09:25:46 00352280072TRLO1 XLON 462 129.60 09:27:33 00352281280TRLO1 XLON 551 129.20 09:40:12 00352288360TRLO1 XLON 592 129.00 09:40:12 00352288361TRLO1 XLON 592 129.00 09:40:13 00352288366TRLO1 XLON 109 128.20 09:43:14 00352289720TRLO1 XLON 458 128.20 09:43:14 00352289721TRLO1 XLON 548 128.20 09:43:16 00352289752TRLO1 XLON 576 128.20 09:44:03 00352290214TRLO1 XLON 267 128.00 09:58:25 00352299385TRLO1 XLON 579 128.40 10:01:03 00352300828TRLO1 XLON 215 128.00 10:08:24 00352304937TRLO1 XLON 349 128.00 10:12:47 00352307120TRLO1 XLON 215 128.00 10:12:47 00352307121TRLO1 XLON 584 127.80 10:13:21 00352307456TRLO1 XLON 88 128.60 10:42:25 00352323683TRLO1 XLON 5 128.60 10:42:25 00352323684TRLO1 XLON 59 128.60 10:42:25 00352323685TRLO1 XLON 171 128.60 10:45:51 00352326206TRLO1 XLON 400 128.60 10:50:12 00352331090TRLO1 XLON 163 128.40 10:58:35 00352337918TRLO1 XLON 552 128.20 11:38:15 00352339819TRLO1 XLON 580 128.20 11:38:16 00352339820TRLO1 XLON 555 128.20 11:38:16 00352339821TRLO1 XLON 588 128.20 11:38:17 00352339822TRLO1 XLON 582 128.20 11:38:19 00352339833TRLO1 XLON 546 128.20 11:38:21 00352339834TRLO1 XLON 517 128.20 11:38:46 00352339840TRLO1 XLON 517 128.20 11:39:31 00352339853TRLO1 XLON 59 128.20 11:39:31 00352339854TRLO1 XLON 571 128.20 11:40:12 00352339875TRLO1 XLON 325 129.60 11:51:31 00352340197TRLO1 XLON 373 129.40 12:03:12 00352340542TRLO1 XLON 171 129.40 12:08:17 00352340702TRLO1 XLON 227 129.40 12:08:17 00352340703TRLO1 XLON 146 129.40 12:13:22 00352340851TRLO1 XLON 576 130.00 12:14:41 00352340896TRLO1 XLON 2306 129.80 12:14:41 00352340897TRLO1 XLON 1153 129.80 12:14:41 00352340898TRLO1 XLON 365 129.20 12:14:42 00352340899TRLO1 XLON 274 129.20 12:18:09 00352340979TRLO1 XLON 305 129.20 12:18:09 00352340980TRLO1 XLON 563 129.00 12:33:28 00352341434TRLO1 XLON 577 128.80 12:33:28 00352341435TRLO1 XLON 2404 129.20 12:34:38 00352341454TRLO1 XLON 322 129.40 13:03:14 00352342238TRLO1 XLON 54 129.80 13:04:00 00352342317TRLO1 XLON 465 129.60 13:04:03 00352342318TRLO1 XLON 145 129.80 13:06:00 00352342402TRLO1 XLON 487 129.60 13:18:22 00352342844TRLO1 XLON 1094 130.00 13:19:18 00352342931TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 05, 2025 11:59 ET (15:59 GMT)
DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -2-
1095 129.80 13:21:25 00352342992TRLO1 XLON 1323 129.80 13:21:26 00352342993TRLO1 XLON 197 129.60 13:32:35 00352343766TRLO1 XLON 564 129.60 13:39:59 00352344152TRLO1 XLON 576 129.40 13:40:17 00352344164TRLO1 XLON 1029 129.40 13:40:49 00352344176TRLO1 XLON 453 129.00 13:43:39 00352344290TRLO1 XLON 108 129.00 13:48:22 00352344589TRLO1 XLON 138 129.40 13:52:58 00352344707TRLO1 XLON 704 129.20 13:53:01 00352344711TRLO1 XLON 385 129.00 13:57:04 00352344796TRLO1 XLON 704 129.00 13:57:04 00352344797TRLO1 XLON 1113 128.80 13:57:04 00352344798TRLO1 XLON 1138 129.00 14:15:11 00352345569TRLO1 XLON 1170 128.80 14:15:11 00352345570TRLO1 XLON 1128 128.60 14:22:44 00352345976TRLO1 XLON 563 128.60 14:22:44 00352345977TRLO1 XLON 564 128.60 14:22:44 00352345978TRLO1 XLON 564 128.60 14:22:44 00352345979TRLO1 XLON 1662 129.20 14:26:13 00352346221TRLO1 XLON 1200 129.00 14:38:32 00352347536TRLO1 XLON 474 129.00 14:38:32 00352347537TRLO1 XLON 1674 128.80 14:38:33 00352347538TRLO1 XLON 1126 128.80 14:46:47 00352348061TRLO1 XLON 5000 128.80 14:46:47 00352348053TRLO1 XLON 2281 128.80 14:46:47 00352348062TRLO1 XLON 1097 128.80 14:46:47 00352348054TRLO1 XLON 1153 128.80 14:46:47 00352348055TRLO1 XLON 789 128.80 14:46:47 00352348056TRLO1 XLON 1 128.80 14:46:47 00352348057TRLO1 XLON 29 128.80 14:46:47 00352348058TRLO1 XLON 28 128.80 14:46:47 00352348059TRLO1 XLON 227 128.80 14:46:47 00352348060TRLO1 XLON 63 128.80 14:46:52 00352348068TRLO1 XLON 1613 128.80 14:46:54 00352348069TRLO1 XLON 2869 128.80 14:46:54 00352348070TRLO1 XLON 958 128.80 14:49:00 00352348184TRLO1 XLON 982 129.00 15:01:01 00352349075TRLO1 XLON 107 129.00 15:01:01 00352349076TRLO1 XLON 1158 128.80 15:01:12 00352349098TRLO1 XLON 1173 128.80 15:01:12 00352349099TRLO1 XLON 400 128.80 15:01:12 00352349100TRLO1 XLON 158 128.80 15:01:12 00352349102TRLO1 XLON 4600 128.80 15:01:12 00352349101TRLO1 XLON 1049 128.80 15:01:12 00352349103TRLO1 XLON 1152 128.80 15:01:12 00352349106TRLO1 XLON 2223 128.80 15:01:12 00352349104TRLO1 XLON 1728 128.80 15:01:12 00352349105TRLO1 XLON 583 128.40 15:01:35 00352349122TRLO1 XLON 250 128.40 15:03:13 00352349190TRLO1 XLON 341 128.40 15:03:13 00352349191TRLO1 XLON 583 128.40 15:03:13 00352349192TRLO1 XLON 1151 128.40 15:03:15 00352349193TRLO1 XLON 1185 128.40 15:03:59 00352349246TRLO1 XLON 1161 128.00 15:04:15 00352349293TRLO1 XLON 1181 127.60 15:08:18 00352349613TRLO1 XLON 550 127.00 15:08:19 00352349615TRLO1 XLON 195 126.40 15:08:51 00352349674TRLO1 XLON 390 126.40 15:08:51 00352349675TRLO1 XLON 411 126.40 15:08:51 00352349676TRLO1 XLON 156 126.40 15:08:51 00352349677TRLO1 XLON 79 126.20 15:16:04 00352350195TRLO1 XLON 476 126.20 15:16:04 00352350196TRLO1 XLON 549 126.00 15:18:46 00352350360TRLO1 XLON 548 126.00 15:18:46 00352350361TRLO1 XLON 1106 125.60 15:18:50 00352350363TRLO1 XLON 547 125.60 15:21:04 00352350494TRLO1 XLON 78 125.40 15:21:52 00352350551TRLO1 XLON 514 125.40 15:21:52 00352350552TRLO1 XLON 1026 125.80 15:23:44 00352350679TRLO1 XLON 584 125.60 15:30:45 00352351052TRLO1 XLON 211 125.60 15:30:45 00352351053TRLO1 XLON 373 125.40 15:33:14 00352351151TRLO1 XLON 795 125.40 15:33:14 00352351152TRLO1 XLON 544 125.40 15:34:29 00352351243TRLO1 XLON 32 125.40 15:35:00 00352351296TRLO1 XLON 555 125.40 15:35:00 00352351297TRLO1 XLON 573 125.40 15:36:11 00352351389TRLO1 XLON 583 125.40 15:39:48 00352351569TRLO1 XLON 63 125.80 15:55:38 00352352368TRLO1 XLON 158 125.80 15:55:39 00352352369TRLO1 XLON 393 125.80 15:55:39 00352352370TRLO1 XLON 551 125.60 15:56:38 00352352437TRLO1 XLON 1101 125.60 15:56:38 00352352438TRLO1 XLON 38 125.40 15:58:15 00352352540TRLO1 XLON 512 125.40 15:58:15 00352352541TRLO1 XLON 542 125.40 16:02:52 00352352945TRLO1 XLON 217 125.40 16:03:27 00352353001TRLO1 XLON 365 125.40 16:03:27 00352353002TRLO1 XLON 569 125.40 16:04:32 00352353198TRLO1 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 05, 2025 11:59 ET (15:59 GMT)