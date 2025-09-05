Anzeige
WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62
Düsseldorf
05.09.25 | 19:32
1,430 Euro
-4,03 % -0,060
Dow Jones News
05.09.2025 18:33 Uhr
257 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 
05-Sep-2025 / 16:59 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 
 
  
 
5 September 2025 
 
  
 
Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange 
from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  5 September 2025 
 
Number of ordinary shares purchased:         123,704 
 
Highest price paid per share:            132.20p 
 
Lowest price paid per share:             125.20p 
 
Volume weighted average price paid per share:    128.7169p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 307,135,629 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (307,135,629) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      128.7169p                       123,704

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
3268             131.80          09:03:31         00352265081TRLO1     XLON 
 
427             132.00          09:03:31         00352265082TRLO1     XLON 
 
1424             132.00          09:03:31         00352265083TRLO1     XLON 
 
103             132.20          09:03:31         00352265084TRLO1     XLON 
 
103             132.20          09:03:31         00352265085TRLO1     XLON 
 
1211             132.20          09:03:31         00352265086TRLO1     XLON 
 
1634             132.20          09:03:31         00352265087TRLO1     XLON 
 
3268             132.20          09:03:32         00352265094TRLO1     XLON 
 
1634             132.20          09:03:32         00352265095TRLO1     XLON 
 
557             131.60          09:05:02         00352266313TRLO1     XLON 
 
557             131.60          09:05:02         00352266314TRLO1     XLON 
 
1114             131.60          09:05:02         00352266315TRLO1     XLON 
 
558             131.40          09:05:13         00352266507TRLO1     XLON 
 
1183             130.40          09:13:30         00352272357TRLO1     XLON 
 
546             130.00          09:18:28         00352275360TRLO1     XLON 
 
547             130.00          09:18:28         00352275361TRLO1     XLON 
 
547             129.00          09:18:44         00352275487TRLO1     XLON 
 
544             129.00          09:18:52         00352275571TRLO1     XLON 
 
579             129.00          09:25:37         00352280006TRLO1     XLON 
 
541             128.60          09:25:46         00352280072TRLO1     XLON 
 
462             129.60          09:27:33         00352281280TRLO1     XLON 
 
551             129.20          09:40:12         00352288360TRLO1     XLON 
 
592             129.00          09:40:12         00352288361TRLO1     XLON 
 
592             129.00          09:40:13         00352288366TRLO1     XLON 
 
109             128.20          09:43:14         00352289720TRLO1     XLON 
 
458             128.20          09:43:14         00352289721TRLO1     XLON 
 
548             128.20          09:43:16         00352289752TRLO1     XLON 
 
576             128.20          09:44:03         00352290214TRLO1     XLON 
 
267             128.00          09:58:25         00352299385TRLO1     XLON 
 
579             128.40          10:01:03         00352300828TRLO1     XLON 
 
215             128.00          10:08:24         00352304937TRLO1     XLON 
 
349             128.00          10:12:47         00352307120TRLO1     XLON 
 
215             128.00          10:12:47         00352307121TRLO1     XLON 
 
584             127.80          10:13:21         00352307456TRLO1     XLON 
 
88              128.60          10:42:25         00352323683TRLO1     XLON 
 
5              128.60          10:42:25         00352323684TRLO1     XLON 
 
59              128.60          10:42:25         00352323685TRLO1     XLON 
 
171             128.60          10:45:51         00352326206TRLO1     XLON 
 
400             128.60          10:50:12         00352331090TRLO1     XLON 
 
163             128.40          10:58:35         00352337918TRLO1     XLON 
 
552             128.20          11:38:15         00352339819TRLO1     XLON 
 
580             128.20          11:38:16         00352339820TRLO1     XLON 
 
555             128.20          11:38:16         00352339821TRLO1     XLON 
 
588             128.20          11:38:17         00352339822TRLO1     XLON 
 
582             128.20          11:38:19         00352339833TRLO1     XLON 
 
546             128.20          11:38:21         00352339834TRLO1     XLON 
 
517             128.20          11:38:46         00352339840TRLO1     XLON 
 
517             128.20          11:39:31         00352339853TRLO1     XLON 
 
59              128.20          11:39:31         00352339854TRLO1     XLON 
 
571             128.20          11:40:12         00352339875TRLO1     XLON 
 
325             129.60          11:51:31         00352340197TRLO1     XLON 
 
373             129.40          12:03:12         00352340542TRLO1     XLON 
 
171             129.40          12:08:17         00352340702TRLO1     XLON 
 
227             129.40          12:08:17         00352340703TRLO1     XLON 
 
146             129.40          12:13:22         00352340851TRLO1     XLON 
 
576             130.00          12:14:41         00352340896TRLO1     XLON 
 
2306             129.80          12:14:41         00352340897TRLO1     XLON 
 
1153             129.80          12:14:41         00352340898TRLO1     XLON 
 
365             129.20          12:14:42         00352340899TRLO1     XLON 
 
274             129.20          12:18:09         00352340979TRLO1     XLON 
 
305             129.20          12:18:09         00352340980TRLO1     XLON 
 
563             129.00          12:33:28         00352341434TRLO1     XLON 
 
577             128.80          12:33:28         00352341435TRLO1     XLON 
 
2404             129.20          12:34:38         00352341454TRLO1     XLON 
 
322             129.40          13:03:14         00352342238TRLO1     XLON 
 
54              129.80          13:04:00         00352342317TRLO1     XLON 
 
465             129.60          13:04:03         00352342318TRLO1     XLON 
 
145             129.80          13:06:00         00352342402TRLO1     XLON 
 
487             129.60          13:18:22         00352342844TRLO1     XLON 
 
1094             130.00          13:19:18         00352342931TRLO1     XLON 
 
1095             129.80          13:21:25         00352342992TRLO1     XLON 
 
1323             129.80          13:21:26         00352342993TRLO1     XLON 
 
197             129.60          13:32:35         00352343766TRLO1     XLON 
 
564             129.60          13:39:59         00352344152TRLO1     XLON 
 
576             129.40          13:40:17         00352344164TRLO1     XLON 
 
1029             129.40          13:40:49         00352344176TRLO1     XLON 
 
453             129.00          13:43:39         00352344290TRLO1     XLON 
 
108             129.00          13:48:22         00352344589TRLO1     XLON 
 
138             129.40          13:52:58         00352344707TRLO1     XLON 
 
704             129.20          13:53:01         00352344711TRLO1     XLON 
 
385             129.00          13:57:04         00352344796TRLO1     XLON 
 
704             129.00          13:57:04         00352344797TRLO1     XLON 
 
1113             128.80          13:57:04         00352344798TRLO1     XLON 
 
1138             129.00          14:15:11         00352345569TRLO1     XLON 
 
1170             128.80          14:15:11         00352345570TRLO1     XLON 
 
1128             128.60          14:22:44         00352345976TRLO1     XLON 
 
563             128.60          14:22:44         00352345977TRLO1     XLON 
 
564             128.60          14:22:44         00352345978TRLO1     XLON 
 
564             128.60          14:22:44         00352345979TRLO1     XLON 
 
1662             129.20          14:26:13         00352346221TRLO1     XLON 
 
1200             129.00          14:38:32         00352347536TRLO1     XLON 
 
474             129.00          14:38:32         00352347537TRLO1     XLON 
 
1674             128.80          14:38:33         00352347538TRLO1     XLON 
 
1126             128.80          14:46:47         00352348061TRLO1     XLON 
 
5000             128.80          14:46:47         00352348053TRLO1     XLON 
 
2281             128.80          14:46:47         00352348062TRLO1     XLON 
 
1097             128.80          14:46:47         00352348054TRLO1     XLON 
 
1153             128.80          14:46:47         00352348055TRLO1     XLON 
 
789             128.80          14:46:47         00352348056TRLO1     XLON 
 
1              128.80          14:46:47         00352348057TRLO1     XLON 
 
29              128.80          14:46:47         00352348058TRLO1     XLON 
 
28              128.80          14:46:47         00352348059TRLO1     XLON 
 
227             128.80          14:46:47         00352348060TRLO1     XLON 
 
63              128.80          14:46:52         00352348068TRLO1     XLON 
 
1613             128.80          14:46:54         00352348069TRLO1     XLON 
 
2869             128.80          14:46:54         00352348070TRLO1     XLON 
 
958             128.80          14:49:00         00352348184TRLO1     XLON 
 
982             129.00          15:01:01         00352349075TRLO1     XLON 
 
107             129.00          15:01:01         00352349076TRLO1     XLON 
 
1158             128.80          15:01:12         00352349098TRLO1     XLON 
 
1173             128.80          15:01:12         00352349099TRLO1     XLON 
 
400             128.80          15:01:12         00352349100TRLO1     XLON 
 
158             128.80          15:01:12         00352349102TRLO1     XLON 
 
4600             128.80          15:01:12         00352349101TRLO1     XLON 
 
1049             128.80          15:01:12         00352349103TRLO1     XLON 
 
1152             128.80          15:01:12         00352349106TRLO1     XLON 
 
2223             128.80          15:01:12         00352349104TRLO1     XLON 
 
1728             128.80          15:01:12         00352349105TRLO1     XLON 
 
583             128.40          15:01:35         00352349122TRLO1     XLON 
 
250             128.40          15:03:13         00352349190TRLO1     XLON 
 
341             128.40          15:03:13         00352349191TRLO1     XLON 
 
583             128.40          15:03:13         00352349192TRLO1     XLON 
 
1151             128.40          15:03:15         00352349193TRLO1     XLON 
 
1185             128.40          15:03:59         00352349246TRLO1     XLON 
 
1161             128.00          15:04:15         00352349293TRLO1     XLON 
 
1181             127.60          15:08:18         00352349613TRLO1     XLON 
 
550             127.00          15:08:19         00352349615TRLO1     XLON 
 
195             126.40          15:08:51         00352349674TRLO1     XLON 
 
390             126.40          15:08:51         00352349675TRLO1     XLON 
 
411             126.40          15:08:51         00352349676TRLO1     XLON 
 
156             126.40          15:08:51         00352349677TRLO1     XLON 
 
79              126.20          15:16:04         00352350195TRLO1     XLON 
 
476             126.20          15:16:04         00352350196TRLO1     XLON 
 
549             126.00          15:18:46         00352350360TRLO1     XLON 
 
548             126.00          15:18:46         00352350361TRLO1     XLON 
 
1106             125.60          15:18:50         00352350363TRLO1     XLON 
 
547             125.60          15:21:04         00352350494TRLO1     XLON 
 
78              125.40          15:21:52         00352350551TRLO1     XLON 
 
514             125.40          15:21:52         00352350552TRLO1     XLON 
 
1026             125.80          15:23:44         00352350679TRLO1     XLON 
 
584             125.60          15:30:45         00352351052TRLO1     XLON 
 
211             125.60          15:30:45         00352351053TRLO1     XLON 
 
373             125.40          15:33:14         00352351151TRLO1     XLON 
 
795             125.40          15:33:14         00352351152TRLO1     XLON 
 
544             125.40          15:34:29         00352351243TRLO1     XLON 
 
32              125.40          15:35:00         00352351296TRLO1     XLON 
 
555             125.40          15:35:00         00352351297TRLO1     XLON 
 
573             125.40          15:36:11         00352351389TRLO1     XLON 
 
583             125.40          15:39:48         00352351569TRLO1     XLON 
 
63              125.80          15:55:38         00352352368TRLO1     XLON 
 
158             125.80          15:55:39         00352352369TRLO1     XLON 
 
393             125.80          15:55:39         00352352370TRLO1     XLON 
 
551             125.60          15:56:38         00352352437TRLO1     XLON 
 
1101             125.60          15:56:38         00352352438TRLO1     XLON 
 
38              125.40          15:58:15         00352352540TRLO1     XLON 
 
512             125.40          15:58:15         00352352541TRLO1     XLON 
 
542             125.40          16:02:52         00352352945TRLO1     XLON 
 
217             125.40          16:03:27         00352353001TRLO1     XLON 
 
365             125.40          16:03:27         00352353002TRLO1     XLON 
 
569             125.40          16:04:32         00352353198TRLO1     XLON 
 
584             125.40          16:04:33         00352353199TRLO1     XLON 
 
559             125.40          16:04:33         00352353200TRLO1     XLON 
 
228             125.40          16:04:33         00352353201TRLO1     XLON 
 
18              125.40          16:04:33         00352353202TRLO1     XLON 
 
39              125.40          16:04:33         00352353203TRLO1     XLON 
 
274             125.40          16:04:33         00352353204TRLO1     XLON 
 
162             125.40          16:05:00         00352353264TRLO1     XLON 
 
115             125.40          16:05:00         00352353265TRLO1     XLON 
 
584             125.40          16:06:00         00352353349TRLO1     XLON 
 
542             125.40          16:06:30         00352353370TRLO1     XLON 
 
565             125.20          16:06:32         00352353372TRLO1     XLON 
 
454             125.80          16:10:41         00352353593TRLO1     XLON 
 
735             125.80          16:10:41         00352353594TRLO1     XLON 
 
518             125.80          16:10:41         00352353595TRLO1     XLON 
 
587             125.60          16:16:57         00352353910TRLO1     XLON 
 
690             125.60          16:18:49         00352353973TRLO1     XLON 
 
14              125.60          16:18:49         00352353974TRLO1     XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:      GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:      FCH 
LEI Code:    2138003EK6UAINBBUS19 
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares 
Sequence No.:  401002 
EQS News ID:  2193894 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2193894&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 11:59 ET (15:59 GMT)

© 2025 Dow Jones News
