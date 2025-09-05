BILTHOVEN, Niederlande und BOSTON, Sept. 05, 2025, der weltweit führende Partner für Medizintechnikberatung und klinische Entwicklung, freut sich, die Ernennung von vier angesehenen Führungskräften in strategische Führungspositionen bekannt zu geben. Angesichts der zunehmenden regulatorischen Komplexität und technologischen Innovationen in der Medizintechnikbranche bringen diese neuen Führungskräfte jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen klinische Forschung, Regulatory Affairs, Betrieb, Informationstechnologie und Geschäftsentwicklung mit und stärken damit das Engagement von Avania für Exzellenz und Wachstum.

Die neu ernannten Führungskräfte sind:

Angela Johnson (https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/angela-johnson/) , PhD, RAC, Senior Vice President, Advisory Services - Dr. Johnson verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Initiativen in den Bereichen Regulierungsstrategie (https://www.avaniaclinical.com/solutions/emerging-technology-and-product-development-strategy/), klinische Entwicklung und Marktzugang (https://www.avaniaclinical.com/solutions/market-access/) für Medizinprodukte, Kombinationsprodukte und KI/SaMD-Technologien, von Start-ups bis hin zu multinationalen Unternehmen. Als Leiterin der globalen Beratungspraxis von Avania arbeitet sie mit MedTech-Innovatoren zusammen, um sie durch die regulatorischen Rahmenbedingungen der FDA, der EU (MDR/IVDR), des asiatisch-pazifischen Raums (TGA, PMDA, NMPA) und weltweit zu führen. Ihre Fachkompetenz stärkt die Fähigkeit von Avania, wirkungsvolle, auf Erkenntnissen basierende Beratung zu bieten, die Markteinführung bahnbrechender Technologien zu beschleunigen und Kunden zu ermöglichen, in einem zunehmend komplexen, sich ständig weiterentwickelnden globalen Umfeld erfolgreich zu sein.

(https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/angela-johnson/) - Dr. Johnson verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Leitung von Initiativen in den Bereichen Regulierungsstrategie (https://www.avaniaclinical.com/solutions/emerging-technology-and-product-development-strategy/), klinische Entwicklung und Marktzugang (https://www.avaniaclinical.com/solutions/market-access/) für Medizinprodukte, Kombinationsprodukte und KI/SaMD-Technologien, von Start-ups bis hin zu multinationalen Unternehmen. Als Leiterin der globalen Beratungspraxis von Avania arbeitet sie mit MedTech-Innovatoren zusammen, um sie durch die regulatorischen Rahmenbedingungen der FDA, der EU (MDR/IVDR), des asiatisch-pazifischen Raums (TGA, PMDA, NMPA) und weltweit zu führen. Ihre Fachkompetenz stärkt die Fähigkeit von Avania, wirkungsvolle, auf Erkenntnissen basierende Beratung zu bieten, die Markteinführung bahnbrechender Technologien zu beschleunigen und Kunden zu ermöglichen, in einem zunehmend komplexen, sich ständig weiterentwickelnden globalen Umfeld erfolgreich zu sein. Paul Southam (https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/paul-southam/), Chief Information Officer (CIO) - Southam tritt als Chief Information Officer bei Avania ein und bringt mehr als zwei Jahrzehnte globale Führungserfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und digitale Transformation mit. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Ausrichtung der IT-Strategie auf die Unternehmensziele wird Southam die globalen Technologieinitiativen von Avania leiten und dabei Innovation, Sicherheit und betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen vorantreiben.

(https://www.avaniaclinical.com/leadership-team/paul-southam/), - Southam tritt als Chief Information Officer bei Avania ein und bringt mehr als zwei Jahrzehnte globale Führungserfahrung in den Bereichen Informationstechnologie und digitale Transformation mit. Mit seiner nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Ausrichtung der IT-Strategie auf die Unternehmensziele wird Southam die globalen Technologieinitiativen von Avania leiten und dabei Innovation, Sicherheit und betriebliche Effizienz im gesamten Unternehmen vorantreiben. Marianne Martin , Vice President, Global Project Management - Martin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Führungspositionen im Bereich klinische Forschung (https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-operations/) und Programmdurchführung, die sich über mehrere Therapiebereiche erstrecken und medizinische Geräte sowie Kombinationsprodukte umfassen. Martin verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer, globaler, multizentrischer klinischer Studien und besitzt fundierte Fachkenntnisse in den Grundlagen des Projektmanagements und des Kundenservice. Sie wird die globalen Projektmanagement-Teams von Avania leiten und dabei für operative Exzellenz und strategische Ausrichtung in allen Kundenprogrammen sorgen.

, - Martin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in globalen Führungspositionen im Bereich klinische Forschung (https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-operations/) und Programmdurchführung, die sich über mehrere Therapiebereiche erstrecken und medizinische Geräte sowie Kombinationsprodukte umfassen. Martin verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer, globaler, multizentrischer klinischer Studien und besitzt fundierte Fachkenntnisse in den Grundlagen des Projektmanagements und des Kundenservice. Sie wird die globalen Projektmanagement-Teams von Avania leiten und dabei für operative Exzellenz und strategische Ausrichtung in allen Kundenprogrammen sorgen. Karen Auten, Vice President, Global Clinical Operations (https://www.avaniaclinical.com/solutions/clinical-operations/) - Auten verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen klinische Forschung, globales Management klinischer Studien, Programmdurchführung und operative Strategie in der Medizinprodukte- und Life-Sciences-Branche. Auten wird die weltweiten klinischen Aktivitäten von Avania leiten und die Durchführung klinischer Studien von den ersten Studien am Menschen bis hin zu Studien nach der Markteinführung überwachen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, leistungsstarke Teams zu leiten, betriebliche Prozesse zu optimieren und in komplexen, regulierten Umgebungen wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen. Die Ernennung von Auten unterstreicht das Engagement von Avania, klinische Innovationen und operative Exzellenz auf globaler Ebene voranzutreiben.





"Diese Ernennungen markieren ein spannendes Kapitel in der Entwicklung von Avania, da wir uns vergrößern, um der steigenden globalen Nachfrage nach regulatorischem und klinischem Fachwissen im Bereich Medizintechnik gerecht zu werden", erklärte Jason Monteleone, Chief Executive Officer von Avania. "Jeder dieser Führungskräfte bringt einzigartige Fähigkeiten und Erkenntnisse mit, die mit unserer Mission übereinstimmen, Medizintechnik-Innovationen durch fachkundige, maßgeschneiderte Lösungen voranzutreiben. Ihre gebündelte Expertise wird uns dabei unterstützen, unsere Kunden besser zu betreuen und uns in der dynamischen Gesundheitslandschaft zurechtzufinden."

Mit diesen Ernennungen festigt Avania seine Position als weltweit führender Partner für Medizintechnikunternehmen und bietet klinische Forschungs- und Zulassungslösungen, die Innovationen beschleunigen und den Erfolg vom Konzept bis zur Vermarktung vorantreiben.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.avaniaclinical.com.

Über Avania

Avania ist der weltweit führende Partner für Medizintechnikberatung und klinische Entwicklung mit Schwerpunkt auf Medizinprodukten, Diagnostik/IVDs und digitaler Gesundheit. Zu den Kernangeboten gehören Full-Service-Outsourcing für klinische Forschung, Marktzugang, Kostenerstattung, regulatorische Beratung und Produktentwicklungsberatung. Die Vision von Avania ist es, Ihr zuverlässiger globaler Partner bei der Entwicklung Ihrer Medizintechnik zu sein - von der Innovation bis zur Vermarktung, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern.

Medienkontakt:

Jason Monteleone

Tel: +1 (978) 760-8043

E-Mail: Jason.Monteleone@avaniaclinical.com