RICHARDSON, Texas, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der Anbieter von Cloud-nativen Netzwerkinfrastrukturen, hat heute eine bedeutende Erweiterung seiner Cloud-nativen Paket- und Sprachkernlösungen in Alaska bekanntgegeben, die durch Verträge mit Bristol Bay Cellular und der Rural Independent Network Alliance (RINA) zustande gekommen ist. Diese vollständig Cloud-native mobile Kernnetzbereitstellung in Alaska bietet einigen der abgelegensten Gemeinden der Vereinigten Staaten fortschrittliche 4G-Funktionen und einen nahtlosen Evolutionspfad zu 5G Standalone (SA).

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird in Anchorage, Alaska, eine neue Cloud-native Kernplattform für Netzbetreiber bereitgestellt. Diese Plattform wird den lokalisierten Mobilfunkverkehr für RINA-Partner im Bundesstaat, darunter Bristol Bay Cellular, unterstützen und gleichzeitig als redundanter Kern für andere RINA-Mitgliedsnetze in den USA dienen, wodurch die bestehende Infrastruktur in Utah ergänzt wird. Um eine vollständige Angleichung und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten, wird Mavenir auch die in Utah ansässige Kernplattform, die ursprünglich 2022 für RINA eingeführt wurde, auf die neueste Version aktualisieren und so einen reibungslosen Betrieb und eine einheitliche Verwaltung an beiden Standorten sicherstellen.

Die vollständig containerisierte, Cloud-native Kerninfrastruktur basiert auf den branchenführenden 5G-fähigen Lösungen von Mavenir, darunter IMS, VoLTE, VoWiFi und Packet Core. Sie wurde entwickelt, um skalierbare und sichere 4G-Dienste zu unterstützen, und kann je nach Bedarf der RINA-Partner auf volle 5G-SA-Fähigkeiten aufgerüstet werden.

"Dieser Einsatz spiegelt unsere starke und langjährige Beziehung zu RINA wider und bestätigt unsere gemeinsame Vision, ländliche Betreiber mit modernsten Kernnetzwerklösungen zu unterstützen", so Ashok Khuntia, President, Core Networks bei Mavenir. "Wir sind sehr stolz darauf, sowohl RINA als auch Bristol Bay bei der Zukunftssicherung ihrer Infrastruktur mit einem Cloud-nativen Kern zu unterstützen, der die 5G-Entwicklung fördert."

"Die Cloud-native Architektur von Mavenir ermöglicht es RINA, eine robuste, skalierbare Kerninfrastruktur über unsere Partnernetzwerke hinweg gemeinsam zu nutzen und gleichzeitig die Unabhängigkeit und Flexibilität jedes einzelnen Betreibers zu wahren", so Allen Bennion, Director of Operations bei RINA. "Mit dieser neuesten Bereitstellung in Alaska erweitern wir diese Kapazität noch weiter und gewährleisten Redundanz und Leistung für unsere Mitglieder."

"Die Lösung und der kooperative Ansatz von Mavenir ermöglichen es uns, unseren Kunden in Alaska modernste 4G- und bald auch 5G-Dienste anzubieten, wodurch die Konnektivität verbessert und neue Möglichkeiten geschaffen werden", erklärte Earl Hubb, Chief Executive Officer von Bristol Bay Cellular.

Diese Bereitstellung fördert eine moderne, sichere Kommunikationsinfrastruktur in einer strategisch wichtigen Region, ersetzt veraltete Systeme und verringert die Abhängigkeit von nicht-amerikanischen Anbietern, während sie gleichzeitig ländlichen Netzbetreibern ermöglicht, zuverlässige mobile Sprach- und Datendienste in großem Umfang anzubieten.

Über RINA

RINA ist ein führender Anbieter von drahtlosen Telekommunikationsdiensten und bietet eine breite Palette von Lösungen zur Optimierung der Netzwerkleistung und zur Erweiterung der Konnektivität für ländliche Mobilfunkanbieter. Mit Hauptsitz in Roosevelt, Utah, bedient RINA Kunden in ganz Nordamerika und legt dabei besonderen Wert auf Zuverlässigkeit, Innovation und Kundenservice.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rinawireless.com.

Über Bristol Bay Cellular

Die Bristol Bay Cellular Partnership (BBCP) hat es sich zum Ziel gesetzt, in der gesamten Region Bristol Bay erstklassige Kommunikationsdienste anzubieten. Durch strategische Kooperationen mit Branchenführern wie Mavenir und RINA entwickeln wir fortschrittliche Technologien und unterstützende Dienstleistungen, die unsere regionale Belegschaft stärken und sicherstellen, dass ländliche Gemeinden in Bristol Bay Zugang zu denselben hochwertigen Kommunikationsnetzen haben, die landesweit verfügbar sind.

BBCP hat seinen Hauptsitz in King Salmon, Alaska, und ist stolzes Mitglied der Bristol Bay Communications Group, auch bekannt als The Bristol Bay Telephone Cooperative Family of Companies, die seit Dezember 1974 für ihre Mitgliedsgemeinden tätig ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.bristolbay.com

Über Mavenir:

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloudbasierten, KI-fähigen Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über 300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

