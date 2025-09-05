WLFI-Skandal: Trumps neuer Coin sorgt für Empörungen

Während einige mit großer Überzeugung den WLFI-Coin gekauft haben, hat sich die Listung weniger erfolgreich entwickelt. Nun kommt sogar noch ein Skandal hinzu, welcher das Vertrauen in den WLFI-Coin erodieren kann. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

World Liberty Financial sperrt die Coins von Justin Sun

Am 4. September wurde der WLFI-Coin, welcher von der Familie Trump und ihrem DeFi-Unternehmen World Liberty Financial stammt, kritisiert. Denn das Team hat die Wallet-Adresse von Justin Sun, dem Gründer der Tron-Blockchain, auf die Blacklist gesetzt, nachdem dieser Coins im Wert von 9 Mio. USD an Wallets von Kryptobörsen versendet hatte.

Angesichts der hohen Kursverluste im Vergleich zum Allzeithoch von zeitweise mehr als 54 %, lag die Vermutung nahe, dass Sun größere Mengen des Coins verkaufen und somit diesen zusätzlich unter Druck bringen könnte. Aus diesem Grunde hat sich das Team von World Liberty Financial zu einem Einfrieren seiner Wallet entschieden.

https://twitter.com/justinsuntron/status/1963807543983263802

Insgesamt hatte dieser fast 3 Mrd. WLFI-Coins erworben, von denen zu Beginn nur ein kleiner Anteil für Verkäufe freigeschaltet wurde. So waren 540 Mio. Token veräußerbar, während 2,4 Mrd. WLFI weiterhin eingefroren blieben und erst über die nächste Zeit freigeschaltet werden. Dementsprechend hätte er also zumindest die 540 Mio. WLFI verkaufen dürfen.

Justin Sun kritisierte das Vorgehen deshalb auch als unbegründet und als einen Bruch mit den Prinzipien der Blockchain, da diese eigentlich als unantastbar gelten. Daher forderte er, dass die Coins freigegeben werden. Zudem sicherte er dem Projekt seine Unterstützung zu, welches sie laut ihm gemeinsam aufbauen sollten.

So reagiert die Krypto-Community auf den Vorfall

Einige stimmten Sun zu, da es sich um die offiziellen Regeln des WLFI-Coins gehandelt hat und diese daher auch einzuhalten sind. Andernfalls könnte das Vertrauen in den Token und dessen Team verloren gehen, was sich dann in der Regel auch negativ bei den Kursen bemerkbar macht. Schließlich ist das Blacklisting von Großinvestoren vertrauensschädigend.

Manche aus der Krypto-Community auf X haben den Schritt des Teams von World Liberty Financial hingegen sogar befürwortet, da somit ein größerer Schaden für Kleinanleger verhindert werden könnte. Manche sagten sogar, dass Sun für seine berüchtigten Aktionen bekannt sei und es deshalb sogar in gewisser Weise verdient hätte.

https://twitter.com/JacobKinge/status/1963812241561505795

Andere sehen darin hingegen einen Machtkampf zwischen zwei Lagern von Manipulatoren: dem Trump-Clan und Sun. Außerdem wurde erwähnt, dass es Sun hätte besser wissen sollen und trotzdem investiert hat. Dabei wurden Fälle genannt, in denen Sun auf Kosten von Kleinanlegern profitiert haben soll. Daher sehen sie es nun als Karma an.

Während das Vorgehen einerseits den WLFI-Coin retten sollte, hat es eher das zentralistische Vorgehen des Teams gezeigt. Andererseits hätte eine vorher durchgeführte Umfrage die Zeit verzögert und somit weitere Veräußerungen von Sun begünstigt. Jetzt muss World Liberty Financial erst einmal beweisen, dass sie das Wort "Liberty" nicht nur zur Zierde, sondern aus ernsten Absichten verwenden.

