Hamburg (ots) -Der emotion Award hat am Donnerstagabend Jubiläum gefeiert und wurde damit bereits zum 15. Mal verliehen. Im Rahmen einer feierlichen Gala mit rund 450 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik wurden im Hamburger Curio-Haus sechs Frauen und ein Team ausgezeichnet, die in herausragender Weise unsere Gesellschaft voranbringen. Ein Abend voller inspirierender Frauen, beeindruckender Geschichten und vor allem voll großer Emotionen.Friederike Trudzinski, Chefredakteurin emotion: "Es war schon lange nicht mehr so wichtig, für die Rechte von Frauen und Minderheiten einzustehen, wie heute. Deshalb sind wir sehr glücklich, beim emotion Award so viele mutige Frauen zu feiern, die laut und sichtbar für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Wir wollen jeder von ihnen den Rücken stärken - denn ihr Spirit inspiriert uns alle."Das sind die Gewinnerinnen der diesjährigen emotion AwardDie Gewinnerinnen des emotion Award 2025 setzen sich für einen positiven gesellschaftlichen Wandel ein. Mit ihrem Engagement sind sie Vorbilder für viele und zeigen, wie Frauen die Welt nachhaltig verändern können.Die Leser:innen und die Jury des emotion Award haben aus fast 600 Nominierten jeweils drei Finalist:innen in sechs Kategorien gewählt.Besonders bewegend war die Auszeichnung für das "Lebenswerk", die 35 Jahre nach der Wiedervereinigung an die DDR-Bürgerrechtlerin und spätere Politikerin Marianne Birthler ging. Sie ermutigte in ihrer Dankesrede: "Üben Sie alle jeden Tag, als freier Mensch zu leben."Ausgezeichnet in den anderen Kategorien wurden:- "Frauen in Digitalisierung": Agnieszka Walorska (Gründerin und CEO von mika)- "Frau der Stunde": Anna Ohnweiler (Gründerin von "Omas gegen Rechts")- "Soziale Werte": Christiana Bukalo (Co-Gründerin Statefree e.V.)- "Diversity in Media": Kübra Sekin (Schauspielerin, Performerin & Aktivistin)- "Gründerin": Alicia Faridi & Maximiliane Kugler (Gründerinnen der Pflege-App fabel- "Hand in Hand": Juuuport e.V., diesen Sonderpreis für Teams verleihen wir zusammen mit der HanseMerkurDie beliebte Moderatorin Susann Atwell führte durch den Abend. Musiker Max Mutzke begeisterte als Live-Act mit seinen berührenden Songs und seiner eindrucksvollen Bühnenpräsenz das Publikum.Wencke von der Heydt, Commercial Director emotion: "Ohne die Unterstützung unserer Partner wäre der emotion Award nicht möglich. Unsere Sponsoren begleiten den Award zum Teil von Anfang an. Uns verbindet das Interesse, Frauen mit ihrer Energie und Kraft sichtbar zu machen. Wir sind dankbar für diese Wegbegleiter!"Unter diesem Link können Sie honorarfreies Bildmaterial herunterladen:https://we.tl/t-6HI3Mjxp04Wir danken unseren PartnernMercedes, HanseMerkur, Narciso Rodriguez, Douglas, Wempe, Dermasence, More Nutrition, Mediavest, SOS KinderdörferMit freundlicher Unterstützung von Armani Beauty, La Biosthetique und Bloom&Wild.Die Jurymitglieder des emotion Awards 2025:- Kerstin Stenkat, Leiterin Marketing-Kommunikation Mercedes-Benz Cars Deutschland- Eric Bussert, Vorstand HanseMerkur Versicherungs AG- Kenza Ait Si Abbou, KI-Expertin, CTO, Speakerin- Dr. Petra Bock, Coachin und Autorin- Yared Dibaba, Moderator und zertifizierter Diversity-Berater- Isabelle Gardt, Geschäftsführerin CMO & Initiatorin OMR 5050- Saskia Gartzen, Leiterin Markenführung HanseMerkur Versicherungs AG- Barbara von Graeve, Gründerin & Geschäftsführerin FKi- Lilli Hollunder, Schauspielerin- Fabian Inderbiethen, VP Assortment & Purchasing DACH DOUGLAS- Sarah Kessler, Freie Journalistin und Beraterin politische Kommunikation & Strategie- Ninia LaGrande, Moderatorin und Autorin- Bascha Mika, Publizistin und Podcasterin ("Mikas Matrix")- Maike Röttger, Global Director Membership Services Plan International- Timo Busch, Geschäftsführer emotion- Wencke von der Heydt, Commercial Director emotion- Friederike Trudzinski, Chefredakteurin emotion- Silvia Feist, Senior Editor emotionPressekontakt:Petra Schultepresse@emotion.deOriginal-Content von: emotion GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180837/6112057