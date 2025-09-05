Gleich zwei MDAX-Unternehmen sorgen kurz vor dem Wochenende für Schlagzeilen. Sowohl bei CTS Eventim als auch Hellofresh haben nachbörslich Abgänge im Vorstand verkündet. Die Anleger reagieren sofort und schicken die Aktien beider Unternehmen nachbörslich nach unten.CTS Eventim muss sich einen neuen CFO suchen. Holger Hohrein wird sein Amt zum Jahresende niederlegen, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte. Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
