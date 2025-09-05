© Foto: Laura Dale - dpaAvride weitet die Tests seiner Robotaxis in Dallas aus. Noch in diesem Jahr sollen die autonomen Fahrzeuge auf der Uber-Plattform starten.Das autonome Technologie-Startup Avride kündigte am Donnerstag an, die Tests seiner Fahrzeuge in Dallas auszuweiten. Das Unternehmen bereitet damit die Einführung seiner Robotaxis auf der Plattform von Uber vor. Partnerschaften und erste Einsätze der Roboter Avride hatte bereits im Oktober letzten Jahres eine umfassende Partnerschaft mit Uber geschlossen. Im November starteten die Lieferroboter von Avride auf Uber Eats in Austin und wurden später auf Dallas und Jersey City ausgeweitet. "Bald werden Uber-Fahrgäste eine neue Möglichkeit haben, sich in der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE