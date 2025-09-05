500 Global, eine der weltweit aktivsten Risikokapitalgesellschaften1, und Creators HQ, der erste Hub für Content-Ersteller in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Nahen Osten und Teil von Visioneers, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Gründung des Creators Ventures Accelerator bekannt, der weltweit die vielversprechendsten Start-ups von Content-Erstellern identifiziert und fördert.

Mit dem Schwerpunkt auf der Unterstützung der Creator Economy einer Branche, deren Wachstum bis 2027 auf 480 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird wird die erste Kohorte des Creators Ventures Accelerator bis zu 20 vielversprechende Creator und Creator-Enabler umfassen, die bereit sind, ihre Ideen und ihren Einfluss in florierende, skalierbare Unternehmen umzusetzen.

"Kreative sind in einer einzigartigen Position, um Branchen zu revolutionieren sie verfügen über den Einfluss, die Verbreitung und das Vertrauen der Gemeinschaft, für deren Aufbau die meisten Start-ups Jahre benötigen. Durch die Zusammenarbeit mit Creators HQ möchten wir diesen Visionären die Infrastruktur bieten, die sie benötigen, um sich zu Gründern zu entwickeln, die globale Unternehmen aufbauen können", so Courtney Powell, COO Managing Partner bei 500 Global.

Über einen Zeitraum von 10 Wochen nehmen die Teilnehmer an einem hybriden Programm zum Aufbau und zur Beschleunigung von Unternehmen teil, das die Stärken der Venture-Building-Expertise von 500 Global und das umfassende Netzwerk, die Ressourcen und das Fachwissen von Creators HQ im Bereich der Creator Economy vereint. Creators Ventures Accelerator hat sich zum Ziel gesetzt, den Teilnehmern die Fähigkeiten, Werkzeuge und Unterstützung zu vermitteln, die sie benötigen, um an der Schnittstelle von Kreativität und Unternehmertum nachhaltige Unternehmen aufzubauen, zu skalieren und zu wachsen.

"Wir bei Creators HQ glauben, dass Kreative mehr sind als nur Content-Ersteller sie sind Unternehmer. Diese Partnerschaft mit 500 Global ermöglicht es uns, Kreativen das Wissen, die Betreuung und das Netzwerk zur Verfügung zu stellen, das sie benötigen, um die nächste Generation branchenprägender Unternehmen zu formen", sagte Ihre Exzellenz Alia AlHammadi, Vice Chairperson des UAE Government Media Office und CEO des 1 Billion Followers Summit.

In den letzten 15 Jahren hat 500 Global mehr als 190 Programme in 21 Märkten durchgeführt, über 4.000 Start-ups gefördert und weltweit mehr als 6.000 Gründer betreut2 Seit 2012 ist 500 Global fest in der MENA-Region verankert und verfügt über beispiellose Erfahrung darin, das lokale Ökosystem mit globalem Kapital und Märkten zu verbinden. Diese Partnerschaft mit Creators HQ baut auf diesem Erbe auf und positioniert Kreative im Zentrum einer schnell wachsenden globalen Chance innerhalb der Region. Die erste Kohorte des Creators Ventures Accelerator wird ihren Höhepunkt beim 1 Billion Followers Summit (9. bis 11. Januar 2026) finden, wo die Teilnehmer ihre Unternehmungen einem Publikum aus internationalen Investoren, Risikokapitalgebern, Branchenführern und Unternehmenspartnern vorstellen werden. Zu den bestätigten Hauptrednern gehören Jay Shetty, Supercar Blondie und Marina Mogilko.

Bewerbungen für die Teilnahme am Creators Ventures Accelerator sind ab sofort möglich. Kreative können hier mehr erfahren und sich bewerben.

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Milliarden US-Dollar3, die in Gründer investiert, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristigen Wert schaffen und Wirtschaftswachstum und Entwicklung vorantreiben können. Wir arbeiten eng mit wichtigen Interessengruppen zusammen und beraten Regierungen dabei, wie sie unternehmerische Ökosysteme und die wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern am besten fördern können. 500 Global hat über 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern vertreten. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und in mehr als 150 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar investiert (darunter private, börsennotierte und ausgegliederte Unternehmen). Unsere mehr als 175 Teammitglieder sind in über 25 Ländern tätig und bringen Erfahrungen als Unternehmer, Investoren und Betreiber aus einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen mit.

Über Creators HQ

Creators HQ ist eine von der Regierung unterstützte Initiative und ein kreatives Ökosystem mit Sitz in Dubai, das als globale Drehscheibe für Content-Ersteller dienen soll, um deren berufliche Entwicklung zu fördern und den Ausbau der digitalen Content-Wirtschaft zu unterstützen. Creators HQ wurde im Rahmen des Content Creators Support Fund ins Leben gerufen einer Initiative, die Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, während der zweiten Ausgabe des 1 Billion Followers Summit im Jahr 2024 angekündigt hatte. Creators HQ bietet eine Grundlage für Kreative, Innovatoren und kreative Initiativen, um sich entfalten zu können.

Mit modernsten Einrichtungen, Mentoring, Workshops und Unterstützung bei Umzug und Unternehmensgründung einschließlich der Möglichkeit, das begehrte Goldene Visum der VAE zu erhalten möchte Creators HQ 10.000 Influencer anziehen und beherbergen, um eine vielfältige und kooperative globale Gemeinschaft zu fördern, die die Position der VAE als führende Kraft in der digitalen Medienlandschaft stärkt.

In nur sechs Monaten seit seiner Gründung hat Creators HQ 2.415 aktive Mitglieder aus 147 Ländern begrüßt, darunter Top-Creators, die zusammen ein Publikum von über 2,45 Milliarden Followern auf digitalen Plattformen erreichen. Die Plattform hat außerdem 78 internationale Unternehmen aus 24 Ländern angezogen, die ihre Geschäftstätigkeit in die VAE verlagert haben. Die stärkste Beteiligung kam aus dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Indien, Frankreich und Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.creatorshq.com

1 Basierend auf den PitchBook's 2024 Global League Tables.

2 BASIEREND AUF INTERNEN DATEN VOM 28. FEBRUAR 2025.

3 DIE BERECHNUNG DER VERWALTETEN VERMÖGENSWERTE (AUM) BASIERT AUF INTERNEN SCHÄTZUNGEN ZUM 31. MÄRZ 2025.

