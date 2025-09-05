In nur vier Monaten wird Oulu gemeinsam mit 39 Partnerkommunen in Nordfinnland zur Europäischen Kulturhauptstadt ernannt.

Das Programm wurde von mehr als 500 kulturellen Organisationen, Festivalveranstaltern und Kreativen entworfen. Es rückt den Norden ins Zentrum der europäischen Kulturlandschaft.

Im offiziellen Kalender werden bereits mehr als 1.000 Events aufgeführt und es werden weitere folgen.

"Oulu2026 wird von hunderten von kulturellen Organisationen, Festivalveranstaltern und Kreativen entwickelt. Das ist ein noch nie dagewesener Umfang und ich glaube, wir werden im Verlauf des Jahres mehr als 3.000 Events sehen," sagt Samu Forsblom, Programme Director von Oulu2026.

Spanish flamenco dancer Israel Galván performing at Aalto Silo in 2023, with the Oulu-based screaming men's choir Huutajat in the background. Photo by Juuso Haarala.

Von Nordlichtern bis Mitternachtssonne

Die Feiern beginnen am 31. Dezember 2025 mit einer spektakulären, im TV übertragenen Show zu Neujahr, gefolgt Mitte Januar vom Oulu2026 Opening Festival, ein Wochenende mit Konzerten, Ausstellungen und Treffen in der ganzen Stadt. Zu den frühen Highlights gehören internationale Ausstellungen zum Beispiel Fotografiska Tallinn und Kiasma die ihre Ausstellungen in Oulu zeigen die Weltpremiere einer neuen Sámi Oper sowie winterliche Zusammenkünfte an beeindruckenden Orten, in deren Verlauf der Schnee, das Eis und die nördliche Kultur gefeiert werden.

Februar und März bieten einige Winterevents vom Bauen von Skulpturen aus Schnee über Schwimmen im eiskalten Wasser bis hin zu elektronischer Musik mit Lichtshow auf zugefrorenen Seen. So entsteht eine Atmosphäre, in der nördliche Kultur mit europäischer Kreativität verschmilzt.

Zu den permanenten Kunstprojekten gehört die Klima-Uhr ,eine neue, öffentliche Route mit Werken von bekannten internationalen Künstlern. Dort treffen sich Kunst, Wissenschaft und Natur, um das Umweltbewusstsein zu fördern und sich von der wunderbaren regionalen Landschaft inspirieren zu lassen. Diese Route wird im Juni eröffnet.

Essen, Musik und Gemeinschaft prägen den Sommer. Im August versammeln sich Einwohner und Besucher an einem kilometerlangen Tisch, der sich durch die gesamte Stadt erstreckt und Teil des Programms Arktisches Food Lab ist, das die nördliche Küche feiert. Große Festivals in der gesamten Region von Kammermusik über Jazz bis hin zu Zirkusveranstaltungen präsentieren internationale Premieren und bieten einzigartige Erlebnisse, die auf die jeweilige Landschaft zugeschnitten sind.

Der Sommer wird beendet mit einem großen Spektakel im Freien, Delta Life, dort, wo die Ursprünge von Oulu sich befinden. Erzählt wird die Geschichte der Wasserwege und das Publikum wird eingeladen, diese entlang des Flussufers und in der Stadt selbst zu erkunden.

Kunst, Technologie und Nördliche Magie

Im Herbst steht die Synergie zwischen Kunst, Wissenschaft und Technologie im Mittelpunkt. Das sehr beliebte Lumo Light Festival wird zu einem zehntägigen Lumo Art Tech Festival erweitert. Es vereint internationale Expertise in Visual Art, Licht und Ton. Großflächige Installationen transformieren öffentliche Plätze und bedeutungsvolle Werke an unerwarteten Plätzen sollen zu einer neuen Sicht der Natur, des Raums und der Zeit anregen. Underground Clash (Arbeitstitel) ist eine Kunstinstallation des dänischen Künstlers Jakob Kudsk Steensen geschaffen aus ökologischen Elementen aus Finnland und ausgestellt nahe dem Zentrum von Oulu auf dem Parkplatz Kivisydän.

Das Jahr endet im Dezember mit der Weltpremiere von Snowball, einem spektakulären Familienmusical im Land der Nördlichen Lichter. Mit einer Kombination aus nördlichen Legenden, Musik und Storytelling verspricht Snowball einen wunderbaren Abschluss des Jahres der Europäischen Kulturhauptstadt in Oulu.

Über Oulu2026

Oulu ist mit 220.000 Einwohnern die Hauptstadt von Nordfinnland. Sie hält 2026 zusammen mit 39 Partnerkommunen den Titel "Europäische Kulturhauptstadt". Das Programm "Oulu2026" steht unter dem Motto "Kultureller Klimawandel". Damit ist eine dauerhafte Bereicherung des Kulturlebens gemeint Menschen sollen durch erstklassige Erlebnisse, Kreativität und neue Denkweisen verbunden werden.

Oulu2026 wird unterstützt von der Stadt Oulu, dem Finnischen Ministerium für Bildung und Kultur sowie zahlreichen regionalen und nationalen Partnern.

Hier finden Sie den Kalender mit den Events: www.oulu2026.eu.

