Bei der Lenovo Innovation World 2025 stellte Lenovo sein neuestes Portfolio KI-gestützter Innovationen vor. Zur neuen Produktreihe gehören leistungsstarke PCs, intelligente Tablets, immersive Gaming-Geräte und Smartphones von Motorola. Sie steht für die Lenovo-Vision "Smarter AI for All" generative KI und hybride Intelligenz für alltägliche Arbeit, Kreativität und Unterhaltung.

"Von adaptiven Formfaktoren und KI-fähigen Workstations bis hin zu Handheld-Gaming, Tablets für Kreative und KI-fähigen moto Smartphones Lenovo verschiebt die Grenzen dessen, was Technologie für Menschen und Unternehmen im KI-Zeitalter leisten kann", so Luca Rossi, President der Intelligent Devices Group von Lenovo. "Dabei geht es nicht um Möglichkeiten in der Zukunft, sondern echte, alltägliche KI-Erlebnisse für heute in den Bereichen Hyperpersonalisierung, Produktivität, Kreativität und Datenschutz. All dies gründet auf unserer Überzeugung, dass intelligentere Technologien einschließlich intelligenterer KI zugänglich, wertvoll und befähigend für alle sein sollten."

KI für Unternehmen: Mehr Leistung durch intelligentere kommerzielle Lösungen

Lenovo revolutioniert die Interaktion von Fachleuten mit Technologien durch wegweisende KI-gestützte Konzepte. Das ThinkBook VertiFlex Concept bietet einen drehbaren 14-Zoll-Bildschirm und eine KI-adaptive Benutzeroberfläche für eine nahtlose horizontale und vertikale Darstellung. Das Lenovo Smart Motion Concept hingegen präsentiert einen multidirektionalen Laptop-Ständer mit Gestensteuerung, Sprachbefehlen und gesundheitsfördernder Ergonomie.

Für Power-User hat Lenovo sein Portfolio an KI-fähigen kommerziellen Workstations ergänzt. An der Spitze stehen das überarbeitete ThinkPad P16 Gen 3 und die aktualisierten Modelle ThinkPad P1 Gen 8, P16v Gen 3, P16s i Gen 4 und P14s i Gen 6. Diese mobilen Workstations sind konfigurierbar mit Optionen für höchste Leistungsanforderungen und wurden entwickelt, um KI-Entwicklung und anspruchsvolle kreative Workflows auf allen Ebenen zu unterstützen.

Neu ist auch die Farboption Glacier White für das ThinkPad X9 Aura Edition einer der KI-optimierten Copilot+ PCs von Lenovo, die in begrenzter Stückzahl als 14-Zoll- und 15-Zoll-Version erhältlich sind.

Um Multitasking und immersive Produktivität zu unterstützen, hat Lenovo den ThinkVision P40WD-40 vorgestellt, einen 39,7 Zoll großen, kurvenförmigen Ultra-Wide-Monitor mit einer Auflösung von 5120 x 2160, Thunderbolt 4-Ein-Kabel-Docking und einem energieeffizienten Design, das zur Senkung des Stromverbrauchs beiträgt. Ergänzt wird das Display-Angebot durch ein überarbeitetes ThinkPad Smart Dock-Portfolio, darunter das Thunderbolt 5 Smart Dock 7500 für hohe Geschwindigkeitsanforderungen, mit Cloud-basierter Geräteverwaltung und Unterstützung für bis zu vier Displays mit hoher Bildwiederholfrequenz. Das Magic Bay HUD für ThinkBook, das zu Jahresbeginn erstmals als Tiko Pro-Konzept zu sehen war, wird demnächst in ausgewählten Märkten erhältlich sein.

Um Kunden dabei zu helfen, die Einführung von KI zu beschleunigen, erprobt Lenovo derzeit die Entwicklung von geräteinternen KI-Assistenten im Rahmen seines AI Fast Start-Serviceprogramms. Dabei kommt der AI Assistant Builder von Intel zum Einsatz. Das Pilotprojekt zeigt, wie das serviceorientierte Konzept von Lenovo Unternehmen in Branchen wie Verlagswesen, Gesundheitswesen und Finanzwesen dabei helfen kann, schnell passgenaue KI-Lösungen zu implementieren, bei denen der Datenschutz an erster Stelle steht.

KI für Verbraucher: Kreativität, Tragbarkeit und immersive Spielerlebnisse

Für PC-Gamer hat Lenovo sein Legion-Portfolio erweitert. Der weltweit erstmalig präsentierte Handheld-Gaming-PC Lenovo Legion Go (8,8 Zoll, 2) bietet verbesserte TrueStrike-Controller, ein OLED-Display und eine längere Akkulaufzeit. Außerdem wurden der Legion Pro 7 (16 Zoll, 10), der LOQ Tower 26ADR10 sowie drei neue Legion Pro OLED-Gaming-Monitore (32UD-10, 27UD-10 und 27Q-10) angekündigt, die ultraschnelle Bildwiederholraten mit brillanter PureSight-Grafik kombinieren.

Ein kostenloses 3D Mode-Software-Update wird auch für Legion Glasses Gen 2 erhältlich sein. Damit wird für Nutzer von unterstützten Legion Go- und Laptop-Geräten ein immersives Spielerlebnis mit über zwanzig Titeln ermöglicht.

Um die tägliche Erstellung von Inhalten zu vereinfachen, hat Lenovo außerdem FlickLift präsentiert eine intelligente Bildbearbeitungs-Overlay-Funktion für Yoga- und IdeaPad-Geräte, die mithilfe von KI Hintergründe entfernt, Motive schärft und die App-übergreifende Bildbearbeitung optimiert.

Außerhalb des Gaming-Segments stellte Lenovo auch neue KI-gestützte Tablets und Zubehöroptionen vor, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Performance, Mobilität und Personalisierbarkeit bieten. Das neue Yoga Tab wurde speziell für Kreativprofis und Digital Natives entwickelt. Es verfügt über ein 3,2K-PureSight Pro-Display und geräteinterne Hybrid-KI-Funktionen und bietet Unterstützung für den Lenovo Tab Pen Pro mit erweiterter Sketch-to-Image-Funktionalität. Es wird ergänzt durch das ultraleichte Idea Tab Plus, das KI-Tools wie Smart Notes, Circle to Search und Gemini-Integration in einem farbenfrohen und tragbaren Design vereint.

KI für alle: Intelligentere und stärker personalisierte mobile Erlebnisse

Motorola hat mehrere Neuzugänge seines Smartphone-Portfolios vorgestellt, die intelligente Funktionen, ausdrucksstarkes Design und starke Leistung in verschiedenen Preisklassen bieten.

Angeführt wird die Produktfamilie vom motorola edge 60 neo einem kompakten, stilvollen Gerät mit moto ai, der geräteinternen KI-Suite von Motorola zur Verbesserung von Fotografie, Produktivität und Alltagstauglichkeit. Kombiniert mit einem hochwertigen Dreifach-Kamerasystem mit Sony LYTIA-Sensor und einem speziellen Teleobjektiv bietet das edge 60 neo ein personalisiertes, intuitives Erlebnis von der Aufnahme bis zur Konversation.

Zudem hat Motorola das moto g06 und das moto g06 power eingeführt, mit verbesserten Grundfunktionen zum attraktiven Preis. Die Geräte verfügen über ein großes 6,88-Zoll-Display, ein KI-gestütztes 50-Megapixel-Kamerasystem, beeindruckenden Dolby Atmos-Sound und Circle to Search mit Google. Das moto g06 power ist mit einem branchenführenden 7000-mAh-Akku ausgestattet, der eine kontinuierliche Nutzungsdauer von bis zu 2,5 Tagen ermöglicht. Beide Modelle bieten eine hohe Leistungsfähigkeit und großzügige Speicheroptionen mit bis zu 12 GB RAM (mit RAM Boost) und 256 GB Speicherplatz.

Um mehr über alle Ankündigungen der Lenovo Innovation World auf der IFA 2025 zu erfahren einschließlich vollständiger Produktspezifikationen, Bilder und zusätzlicher Ressourcen besuchen Sie die offizielle Pressemappe unter: news.lenovo.com/press-kits/innovation-world-2025/

