© Foto: Richard Drew - APAnalysten der Bank of America (BofA) haben einen ausgesprochen optimistischen Ausblick für Aktien in den kommenden zwei Jahren.Der US-Finanzriese prognostiziert, dass der S&P 500 bis September 2027 um mehr als 50 Prozent steigen und ein Rekordhoch von 9.914 Punkten erreichen wird. [spotify]7AVm3TnuQUG9KKihXisBWK[/spotify] Als Begründung verweist BofA auf historische Muster: Die 14 Bullenmärkte des vergangenen Jahrhunderts verzeichneten im Durchschnitt einen Zuwachs von 177 Prozent über einen Zeitraum von 59 Monaten. Seit den Tiefstständen im Oktober 2022 haben die Aktienmärkte bereits rund 80 Prozent zugelegt. Der S&P 500 notiert aktuell bei rund 6.448 Punkten. Bereits im vergangenen Monat …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE