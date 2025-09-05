Pro Ultra Trail Runner dominiert das UTMB-Rennen mit dem Helio Strap von Amazfit und der kürzlich vorgestellten Smartwatch Amazfit T-Rex 3 Pro

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart Wearables von Zepp Health (NYSE: ZEPP), feiert stolz den Erfolg von Ruth Croft beim UTMB 2025, bei dem sie mit einer Zeit von 22 Stunden, 56 Minuten und 23 Sekunden den ersten Platz belegte. Damit hat sie als erste Frau den OCC, den CCC und nun auch den UTMB gewonnen.

Der UTMB gilt als die Krönung der Trailrunning-Disziplin und lockt jedes Jahr die besten Athleten dieses Sports sowie Tausende begeisterter Fans in die Mont-Blanc-Region. Er ist bekannt als einer der härtesten Wettbewerbe der Welt und fordert die Teilnehmenden mit strapaziösen Anstiegen, extremen Wetterbedingungen und 9.900 Meter Höhengewinn heraus.

Wie Ruth Croft berichtet, habe die vor Kurzem lancierte Amazfit T-Rex 3 Pro ihre Leistung während des Wettbewerbs entscheidend unterstützt. Im Vorfeld der Markteinführung wurde die Uhr von Spitzensportlern getestet. Dank des auf Langlebigkeit ausgerichteten Designs, der modernen GPS-Technologie und der langen Akkulaufzeit konnte sie ihre Geschwindigkeit, Herzfrequenz und Leistungskraft im Blick behalten.

Außerdem nutzte Ruth das Amazfit Helio Armband und den Helio Ring, die mit ihrer Uhr gekoppelt waren, um ihre Herzfrequenz während des Rennens in Echtzeit zu überwachen. Während der Vorbereitung auf das Event half ihr das Amazfit Helio Strap, um ihre Erholung, ihre Ruheherzfrequenz und ihren Schlaf zu überwachen.

"Ich hätte mir keinen besseren Tag wünschen können. Ich konnte die kalten Wetterbedingungen den ganzen Abend über gut bewältigen und mich dann, als der Tag anbrach, wieder auf das Rennen konzentrieren. Umso schöner war es, diese Runde um den Mont Blanc mit meiner Familie und meinen Freunden zu teilen."

Ruth Croft, Amazfit-Botschafterin und UTMB-Siegerin 2025

Die Amazfit-Athleten haben sich beim UTMB 2025 bewährt. Der amerikanische Ultraläufer Rod Farvard baute ebenfalls auf die Amazfit T-Rex 3 Pro, in Kombination mit dem Helio Strap und dem Helio Ring, und sicherte sich an seinem Geburtstag mit einer Zeit von 21 Stunden, 18 Minuten und 24 Sekunden den neunten Platz. Auch die Nachwuchshoffnung Rosa Lara Feliu trug die Amazfit T-Rex 3 Pro und das Helio-Armband, um sich beim OCC einen starken siebten Platz zu sichern. Beide Leistungen unterstreichen das Engagement von Amazfit für Sportler auf den berühmtesten Trails der Welt.

Amazfit stellt Sportlern die modernste Wearable-Technologie für den Outdoor-Bereich zur Verfügung. Während der UTMB-Woche in Chamonix bot Amazfit vor der offiziellen Markteinführung eine Vorschau auf die T-Rex 3 Pro und präsentierte das Helio Strap beim Treffen mit Sportlern, Community-Aktivitäten und Produktdemonstrationen zum Ausprobieren.

Diese Erfolge unterstreichen das zunehmende Engagement von Amazfit im Leistungssport, das Teil einer langfristigen Strategie ist, Produkte und Programme für Sportler von Sportlern zu entwickeln.

