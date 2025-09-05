Die neuen Nass-Trockensauger und Akkustaubsauger von Tineco kombinieren starke Leistung mit smarten Funktionen für eine effiziente und komfortable Reinigung.

Tineco, einer der führenden Hersteller im Bereich moderner Haushaltstechnologien, hat heute auf der IFA seine neuesten Techniklösungen für Alltagsherausforderungen im Haushalt vorgestellt und seine neuen Produkte präsentiert. Im Fokus des erweiterten Produktportfolios stehen Nass-und Trockensauger sowie akkubetriebene Staubsauger. Mit modernster Sensorik, cleveren Selbstreinigungsfunktionen und smarten Steuerungen definiert das Unternehmen die Kategorie smarter Reinigung neu. Die Funktionen sind genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten und sorgen für ein besonders komfortables Reinigungserlebnis.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250905964974/de/

Tineco Unveils Next-Generation Smart Floor Care Solutions at IFA 2025.

Die Produkte und Technologieneuheiten von Tineco im Überblick:

FLOOR ONE S9 Scientist

Die FLOOR ONE S9 Serie überzeugt mit zwei Innovationen: dem Streak Free Scraper und der HydroBurst-Funktion. Der Scraper am Bürstenkopf reinigt effizient und schonend ohne Kratzer. Die HydroBurst-Funktion setzt einen gezielten Hochdruck-Wasserstrahl aus 15°-Winkel ein, um hartnäckigen Schmutz und eingetrocknete Flecken präzise zu lösen. Mit seinem 11cm flachen Design, reinigt das Modell mühelos unter Möbeln. Zusätzlich sorgen die neuen Technologien wie Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning dafür, dass das Gerät noch leiser arbeitet. Ob das Baby nebenan schläft oder man selbst beim Putzen, Musik oder einen Podcast genießen möchte: In diesen Modi arbeitet das Gerät besonders geräuscharm. Die Reinigung ist damit deutlich leiser als bei bisherigen Modellen.

FLOOR ONE STATION S9 Artist

Der neue FLOOR ONE STATION S9 Artist erweitert die beliebte Nass-Trockensauger-Serie S9 Artist und punktet mit einer intelligenten Smart Refresh Station. Dank des 5-Liter-Heißwassertanks und des automatischen Nachfüllsystems ist der Bodenreiniger jederzeit einsatzbereit heißes oder kaltes Wasser inklusive. Je nach Nutzung muss der Tank nur einmal pro Woche gefüllt werden, sodass das Gerät sofort startklar ist. Zusätzlich sorgen der StreakFree Scraper für streifenfreie Reinigung, die HydroBurst-Funktion für hartnäckige Flecken und der Quiet Mode, Silent Dry und Any-Time Cleaning für besonders leises Arbeiten Komfort und Effizienz in einem Gerät.

FLOOR ONE S7 Max Pro

Der FLOOR ONE S7 Max Pro ist ebenfalls mit den neuen Features StreakFree Scraper undder HydroBurst Technologie ausgestattet und verfügt über grünes LED-Licht, welches den Staub noch besser sichtbar macht. Das HyperStretch-Design ermöglicht es durch die 180° "lay flat" Funktion, mühelos unter niedrigen Möbelstücken wie Sofas, Betten oder Sideboards zu reinigen.

PURE ONE A90S

Der PURE ONE A90S setzt neue Maßstäbe in der Bodenreinigung. Ausgestattet mit der von Tineco entwickelten 3D Sense Brush vereint die intelligente Bürste mehrere Innovationen in einem Gerät: Vier hochentwickelte Sensoren erfassen per Ultraschall den Bodentyp, erkennen Kanten, Verschmutzungsgrad und grobe Partikel und passen die Reinigungsleistung in Echtzeit optimal an. Eine 3D-Lichtanzeige visualisiert die aktuelle Saugstärke, während ein 150°-Grünlicht selbst feinsten Staub am Bürstenkopf sichtbar macht. Der Pure One A90S verfügt zudem über eine starke Saugleistung von 270 AW. Er reinigt gründlich Teppiche und Hartböden, nimmt Staub, Tierhaare und Schmutz schnell auf. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 105 Minuten und einem knickbaren Saugrohr, ist der Staub in allen Räumen schnell entfernt.

CARPET ONE Cruiser

Der Tineco CARPET ONE Cruiser bringt Teppiche und Polstermöbel wieder auf Hochglanz selbst bei hartnäckigen Flecken. Mit bis zu 130 Watt Saugleistung entfernt er selbst tiefsitzenden Schmutz mühelos aus den Fasern. Verschiedene Reinigungsmodi und die intuitive Bedienung sorgen für hohen Komfort. Damit ist er ideal für Familien, Haustierbesitzer und alle, die ihr Zuhause frisch und hygienisch halten möchten.

Neben den genannten Bodenreinigern stellt Tineco auf der IFA auch seine Produkte aus dem B2B Bereich vor: der CHIERE ONE Biz ist ein smartes Küchengerät für Großküchen und Gastronomie. Der von Tineco entwickelte Smart-Water-Dispenser unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung und Expansion von Tineco im Bereich smarter Wasserlösungen.

Tineco präsentiert seine neuen Produkte vom 5. bis 9. September in Berlin in Halle 9, Stand 114.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu entwickeln.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250905964974/de/

Contacts:

silvia.shi@tineco.com