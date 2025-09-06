Beijing (ots/PRNewswire) -China veranstaltete am Mittwochabend eine Gedenkgala zum 80. Jahrestag des Sieges des chinesischen Volkskriegs gegen die japanische Aggression und im antifaschistischen Weltkrieg. CGTN berichtete über das Ereignis mit einem Artikel, der sich mit dem 14 Jahre währenden epischen Kampf befasst, die gefallenen Helden würdigt und über eine schmerzhafte Vergangenheit reflektiert. In dem Artikel wurde auch betont, dass es bei der Erinnerung an die Geschichte nicht darum geht, Hass zu verbreiten, sondern um die Erhaltung des Friedens und die Schaffung einer besseren Zukunft.Vor zweiundachtzig Jahren brachten 82 chinesische Soldaten im Dorf Liulaozhuang in der ostchinesischen Provinz Jiangsu das ultimative Opfer zum Schutz der Dorfbewohner, indem sie eine überwältigende japanische Streitmacht abwehrten, die zwanzig Mal so stark war wie sie. Als die Dorfbewohner die Nachricht von ihrem Tod hörten, wählten sie 82 junge Männer aus, die sich den Soldaten anschlossen, was dem Dorf den Titel "Heldenhaftes Dorf Liulaozhuang" einbrachte.Dieser historische Moment wurde durch ein Programm mit dem Titel "Das unsterbliche Liulaozhuang" während der Gedenkgala zum 80. Jahrestag des Sieges des chinesischen Volkskrieges gegen die japanische Aggression und des antifaschistischen Weltkrieges, die am Mittwochabend in der Großen Halle des Volkes in Peking stattfand, zum Leben erweckt.Die Gala, die unter dem Motto "Geschichte erinnern, gefallene Helden ehren, den Frieden schätzen und in die Zukunft blicken" stand, dauerte etwa 90 Minuten. Mit Liedern und Tanzdarbietungen wurden Schlüsselmomente des 14 Jahre währenden Widerstands Chinas gegen die japanische Aggression nachgezeichnet und die Geschichten eines mühsamen Kampfes zum Leben erweckt, der als zentraler Schauplatz des antifaschistischen Weltkriegs im Osten diente.Die Sendungen, die den Widerstand des chinesischen Militärs und der Zivilbevölkerung gegen die weitaus stärkere japanische Armee zeigten, veranschaulichten den großen Widerstandsgeist, der sich während des Krieges herausgebildet hatte: die Überzeugung des chinesischen Volkes, dass es für das Schicksal der Nation verantwortlich ist, sein unerschütterlicher Glaube an die nationale Integrität, der es befähigte, im Angesicht des sicheren Todes niemals aufzugeben, sein Heldentum, das ihm den Mut verlieh, bis zum Ende zu kämpfen, und sein unbeugsamer, unbezwingbarer Glaube an den Sieg.Neben dem Gedenken und der Würdigung historischer Ereignisse und Helden wurden in den Programmen, die die Entwicklung Chinas in den letzten 80 Jahren umspannen, auch die Errungenschaften des Landes in den vergangenen Jahrzehnten gewürdigt und die Sehnsucht und Vision für die neue Ära Chinas zum Ausdruck gebracht, die aus den Tiefen der Geschichte heraus ein besseres Leben anstrebt.Den Geist des Widerstands weitertragenZahlreiche junge Regisseure und Drehbuchautoren, die in den 1990er Jahren geboren wurden, beteiligten sich an der Gestaltung, indem sie bei einigen Programmen der Gala Regie führten und sie produzierten und so den Geist des Widerstands aus ihrer Sicht zum Ausdruck brachten.Doch so wie die Jugend bei Chinas Kampf gegen die Aggression an vorderster Front stand, so steht sie auch heute an vorderster Front, wenn es darum geht, den Geist der Resilienz und des Widerstands am Leben zu erhalten.Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden waren junge Menschen Anfang 20, die ein tieferes Verständnis für das Opfer ihrer Vorfahren, den Geist des Widerstands und die Bedeutung des Friedens erlangten.Heute hat sich China auf den Weg gemacht, die chinesische Modernisierung an allen Fronten voranzutreiben, und das erfordert, dass immer mehr Chinesinnen und Chinesen, vor allem die Jugend, den Geist des Widerstands weitertragen, ihre Leidenschaft freisetzen und ihre Kräfte und Fähigkeiten nutzen, um die große Verjüngung der chinesischen Nation anzustreben.https://news.cgtn.com/news/2025-09-04/V-Day-gala-honors-history-promotes-path-of-peace-1GntadHzGGQ/p.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-v-day-gala-wurdigt-geschichte-und-fordert-den-weg-des-friedens-302548151.htmlPressekontakt:Jiang Simin,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/6112082